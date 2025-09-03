Santa Cruz de Tenerife compra 401 carpas blancas para que el Rastro sea más atractivo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha sacado a licitación, por un presupuesto de más de 268.000 euros, el suministro de 401 carpas blancas para colocarlas en el Rastro de los domingos. Con la adquisición de estas estructuras modulares, el Consistorio chicharrero pretende mejorar tanto la estética del mercadillo «como las condiciones de trabajo de los responsables de los puestos».

Así lo ha manifestado el alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien prevé que estas carpas estén instaladas antes del próximo verano. Por su parte, el concejal responsable de las áreas de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, destaca la importancia de esta medida, pues, y según indica, permitirá modernizar el Rastro y convertirlo en un «espacio más atractivo».

En ese sentido, el también primer teniente de alcalde aprovecha para recordar que a este proyecto, cuya ejecución ya se ha licitado, se sumarán otras dos actuaciones para mejorar el mercadillo que se instala cada domingo en la avenida Marítima: la elaboración de la nueva Ordenanza del Rastro de Santa Cruz y la futura creación de sombra en la zona.

Características de las carpas

Con respecto a las carpas, y según se establece en el pliego de prescripciones técnicas que rigen este concurso público, la empresa que resulte adjudicataria deberá suministrar al Ayuntamiento 401 estructuras modulares de color blanco de tres metros. Éstas serán de aluminio adonizado de «alta resistencia», con refuerzo en los puntos estratégicos o zonas críticas. Asimismo, tendrán que disponer de un sistema de bloqueo de seguridad para evitar el cierre accidental durante su uso y deberán ser resistentes a rachas de viento de 50 kilómetros por hora.

La estructura de las carpas debe permitir la sustitución de las lonas y tener una altura de paso superior a los dos metros. Las lonas contarán con el logo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el faldón central. «Sin duda, con la instalación, por primera vez, de estas carpas, mejorará la imagen del Rastro de la capital», ha manifestado el concejal de Servicios Públicos. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 12 de septiembre.

Ordenanza

Precisamente, la obligación, por parte de los puestos del mercadillo, de contar con estas estructuras modulares estará recogida en la nueva Ordenanza del Rastro, en la que ya el Ayuntamiento está trabajando. A principios de agosto, este periódico adelantaba que el Consistorio había retomado la elaboración de esta normativa municipal, la cual se había paralizado debido a la suspensión, en noviembre del año pasado, de la actividad del mercadillo, cuando aún se desarrollaba en el entorno del Mercado Nuestra Señora de África.

Suspensión

En aquel entonces, Servicios Públicos decretó dicha suspensión debido a la existencia de «problemas de seguridad, de dificultades para llevar a cabo las inspecciones y de incumplimientos por parte de algunos comerciantes». Tras numerosas reuniones con los responsables de los puestos, finalmente, el Rastro se trasladó a la avenida Marítima, donde volvió a abrir sus puertas el 16 de marzo.

Penalización

Entre las medidas que se incluirán en esta nueva ordenanza también se incluye la penalización de las «ausencias» de los responsables de los puestos, de forma que si se alcanza un determinado número de faltas, el Ayuntamiento retirará la correspondiente licencia para vender en el mercadillo. Así, y según lo ha explicado Carlos Tarife, se podrán incorporar nuevos vendedores y puestos. Y es que, en la actualidad, informa el edil, existe una lista de espera de 500 solicitudes para desarrollar la actividad comercial en el Rastro.

Sanciones

Asimismo, la nueva normativa municipal intensificará las sanciones para garantizar el cumplimiento de la misma. Precisamente, esta misma semana, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife informó de la intervención de casi un millar de prendas falsificadas de reconocidas marcas comerciales en el Rastro chicharrero.