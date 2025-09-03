Mano dura contra el vandalismo en los Charcos de Valleseco: Santa Cruz de Tenerife refuerza la presencia policial y anuncia sanciones

La Zona de Charcos de Valleseco, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, se ha convertido en el "punto de la ciudad" con más incidencias por actos vandálicos contra el mobiliario urbano. Así lo ha confirmado el alcalde de la capital chicharrera, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien anuncia mano dura contra aquellos que atenten contra este nuevo espacio de ocio y de acceso al mar en el litoral de Santa Cruz, el cual fue inaugurado en marzo del año pasado. El regidor informa de que el Ayuntamiento iniciará una "línea de presión policial" en la zona, que se "basará en la identificación, sanción y utilización de todos los medios que sean necesarios para que se respete lo que es de todos".

De esta forma, el alcalde señala que se reforzará de manera considerable la presencia de la Policía Local en los Charcos de Valleseco y se multará a todo aquel que cometa actos vandálicos. "Lo que está ocurriendo en este espacio no es una cuestión de mantenimiento, sino de vandalismo y de gamberrismo por parte de algunas personas, que pretende que esta zona no pueda ser disfrutada para lo que fue diseñada", ha comentado José Manuel Bermúdez.

Visita

El alcalde de Santa Cruz ha visitado este miércoles, 3 de septiembre, la Zona de Charcos de Valleseco, acompañado del concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP; de la edil de Seguridad y responsable del Distrito Anaga, la nacionalista Gladis de León, y del presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez. Durante esta visita, los responsables municipales han indicado que el Ayuntamiento volverá a reponer antes de diciembre todo lo que se ha vandalizado, "con mejores materiales y más robustos", y se tomarán medidas para intentar poner fin a esta situación.

Los Charcos de Valleseco / ANDRÉS GUTIÉRREZ

No es la primera vez

Explicaron que no es la primera vez que se cometen actos vandálicos en este nuevo espacio, lamentando que cada vez que el Consistorio chicharrero repara los desperfectos, "éstos vuelven a aparecer en un semana". El concejal de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, ha apuntado que los actos vandálicos se producen sobre todo contra las escaleras, las barandillas, las vallas y los baños.

Un grupo de jóvenes

El también responsable del área de Planificación Estratégica informa de que el Ayuntamiento está investigando la autoría de dichos actos y "ya estamos cerca de identificar a los responsables, un grupo de jóvenes". Tarife insiste en que se reforzará la presencia de los agentes en los Charcos de Valleseco, "con el objetivo de que estén allí casi de manera permanente, hasta que se ponga fin a esta situación".

El material no fue el más adecuado

"Es cierto que cuando la Autoridad Portuaria nos entregó la obra, nos quejamos por el material que había utilizado la empresa encargada de ejecutar los trabajos, porque no fue el más adecuado. El Ayuntamiento cambió parte de este material, el cual se mantiene de manera diaria. Pero la realidad es que hay un grupo de jóvenes que no utilizan de manera correcta esta parte del litoral, por lo que se tomarán medidas", ha declarado Tarife.

Preocupación

Éste asegura que el Consistorio volverá a revisar toda la zona y a corregir todos los desperfectos, pero también aprovecha para realizar un llamamiento a la población, "para que se cuide lo que es de todos". "Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en los Charcos y por ello tomaremos medidas", sentencia el concejal de Servicios Públicos.