Ni Decathlon ni Intersport: la desaparecida tienda de deportes de Tenerife recordada por el "pague cuando quiera"

En Santa Cruz de Tenerife hay nombres que activan la memoria al instante y que ya no están entre nosotros: el Vietnam (recientemente cerrado), el Cine Víctor, Maya… lugares que definieron una manera de vivir la ciudad y que hoy forman parte de su mitología urbana.

En ese mapa sentimental, cuando tocaba hablar de ropa, calzado y material deportivo, había un rótulo que se imponía por encima de todos. No era una gran cadena, ni una nave a las afueras. Era una tienda de centro, de mostrador y confianza: Deportes Lovero.

De “Almacenes” a “Deportes”: el salto que la hizo famosa

La historia de la casa arranca en los años cincuenta como Almacenes Lovero en la calle Imeldo Serís, en pleno corazón comercial de Santa Cruz.

Deportes Lovero / Paseandoxsantacruz.com

Pese a que en principio se dedicaban al textil, e incluso se cuenta que fueron los primeros en traer a la isla, en 1967, las primeras tiendas de campaña, a comienzos de los setenta da el giro definitivo al mundo del deporte y el rótulo pasa a ser Deportes Lovero.

Primero aparece en el nº 29 de la calle; con el tiempo la tienda se expande y compra un llocal más grande unos metros más abajo, en los números 45–47, donde muchos chicharreros la recuerdan como un multideporte de varias plantas, escaparates llenos y dependientes que sabían de lo que hablaban.

En marzo de 2015 bajó la persiana debido "a la dura situación por la que está atravesando la mayoría de los comercios de Santa Cruz", como decía entonces Víctor Suárez, su responsable en aquel entonces. Otro pedazo de la capital que se despedía.

La tienda de los clubes

Según recoge Basketmanía, su fundador, Manuel Lovero Morro, levantó el negocio con una mezcla de instinto y oficio.

“Lo calculaba todo de cabeza”, recuerdan en la familia, y tenía hasta claves mnemotécnicas para llevar las cuentas.

En los setenta la tienda se convirtió en casa de los clubes: equipaciones, balones, zapatillas… y, si hacía falta, venta a plazos porque conocían a los directivos y a los jugadores. "Se nota que son buenas personas, páguenme cómo y cuándo quieran", cuentan que le dijo a dos personas que no podían pagar la cuenta. Clientes para siempre.

Publicidad de Lovero / Basketmania - Jorge Lecuona

Con los años, el testigo del día a día lo tomó Víctor Suárez, la cara más visible de la última etapa.

Manuel Lovero falleció en 1993, dejando una clientela fiel y una manera de vender basada en la confianza.

Por qué fue distinta

Lo que hizo distinta a Deportes Lovero no fue su catálogo, sino la manera en la que se relacionaba con la gente. Esa cercanía convertía la compra en una conversación, en un momento de confianza, como recuerdan muchos de sus habituales compradores.

Su emplazamiento jugaba otro papel clave. En plena calle Imeldo Serís, en el corazón de Santa Cruz, Lovero era parada casi obligada de los sábados: un lugar al que se entraba después de otros recados, se curioseaban escaparates y, muchas veces, se salía con un balón bajo el brazo o unas zapatillas nuevas.

Y, por último, estaba su imagen. El rótulo con la antorcha olímpica quedó grabado en la retina de varias generaciones como símbolo de una época en la que las tiendas no solo vendían, sino que formaban parte de la vida de la ciudad.

Cuando llegaron las grandes

Durante muchos años, el mercado deportivo en Tenerife estuvo en manos de pequeños comercios locales que se repartían la ciudad y competían con cercanía y servicio personalizado.

Ese equilibrio comenzó a cambiar cuando irrumpieron las grandes cadenas internacionales. Primero llegó Decathlon, con sus enormes superficies en la periferia, un modelo basado en la logística propia y en marcas de bajo coste que atrajeron a un público masivo.

Poco después se consolidó la presencia de Intersport con la compra de M Guerra y también se expandió Sprinter, una cadena multimarca que apostó fuerte por el textil y el calzado y que hoy tiene tiendas en varias islas canarias.

El tablero del comercio deportivo cambió para siempre y tiendas como Lovero fueron las principales damnificadas.

Lo que queda cuando el rótulo se apaga

Hoy, cuando se habla de comercios míticos como el Vietnam o el Víctor, Deportes Lovero aparece en la misma lista. No por nostalgia gratuita, sino porque encarnó una forma de vender y de relacionarse con la ciudad: trato, confianza, memoria.

Ahí compraron sus primeras botas generaciones de futbolistas en ciernes como quien escribe, ahí fiaron sus primeras equipaciones muchos clubes y ahí aprendieron que una tienda también puede ser un lugar para disfrutar del deporte.