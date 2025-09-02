Anuncian la rehabilitación de 88 viviendas en Añaza con fondos europeos
El Instituto Canario de la Vivienda anunció la aprobación técnica del proyecto
El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) ha anunciado este martes la aprobación técnica del proyecto para la rehabilitación de 88 viviendas en Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiadas con fondos Next Generation.
La actuación, según ha informado el Icavi en un comunicado, comprende la rehabilitación energética y la mejora de la accesibilidad de 88 viviendas protegidas de promoción pública en ese barrio.
Las obras se llevarán a cabo en el grupo de viviendas denominado Añaza I-10 y cuentan con un presupuesto de 1.688.831,51 euros.
El proyecto incluye subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección facultativa tanto del proyecto principal como de los subproyectos, además de la coordinación de seguridad y salud.
