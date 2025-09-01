Santa Cruz licita en siete meses las obras previstas para todo el año

Cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentó en enero las previsiones de inversión en infraestructuras para el año 2025 se fijó el reto de 18 millones de euros. Siete meses después, el balance confirma y supera la previsión.

A fecha de 28 de agosto, la capital ya ha licitado proyectos por valor de 23 millones de euros, cinco más de lo inicialmente comprometido dentro del programa Transforma Santa Cruz. La hoja de ruta pasa por coordinar el Plan de Barrios, el Plan de Instalaciones Deportivas, el Plan de Recuperación del Patrimonio Histórico, el Plan de Sedes y el Plan de Infraestructura.

100 millones de inversión

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha reiterado en varias ocasiones que el compromiso del mandato es alcanzar los 100 millones de euros en inversión pública. Con el ritmo actual, todo indica que ese objetivo podría cumplirse, y superarse, antes de lo previsto.

La previsión de comienzos de año incluía un listado de actuaciones que ya hoy son una realidad, caso de la construcción de nuevas zonas deportivas en María Jiménez y en Juan XXIII, ambas adjudicadas e iniciadas, que dotarán a estos barrios de equipamientos muy demandados.

También se ha puesto en marcha la mejora de la accesibilidad en la zona del Ancla, en el barrio de La Salud, un proyecto clave para garantizar la movilidad de personas con diversidad funcional en un entorno con fuertes desniveles.

La remodelación de la plaza de las Mil Viviendas y su entorno, también en La Salud, ha sido adjudicada recientemente y tiene previsto su inicio en las próximas semanas. Se trata de un espacio emblemático para el barrio, que ganará en accesibilidad y zonas de encuentro vecinal.

Avenida de Anaga

En paralelo, avanza la transformación del tramo peatonal de la avenida de Anaga, concebida para reordenar uno de los espacios más transitados de la capital y potenciarlo como lugar de ocio y paseo.

Otro de los compromisos relevantes es la rehabilitación del Teatro Guimerá, templo de la cultura chicharrera. Ya se han formalizado los convenios de financiación y se cuenta con propuesta de adjudicación, lo que permitirá abordar la esperada reforma.

En el casco histórico, la demolición de las antiguas cocheras en El Toscal también ha comenzado, liberando un espacio con posibilidades de futuro y respondiendo a una vieja reivindicación vecinal.

A estos proyectos se suma la mejora de la accesibilidad en la curva del Meridiano, cuya licitación ha tenido que repetirse después de que la primera convocatoria quedara desierta. Tras la actualización de precios, se vuelve a sacar a concurso este lunes con un presupuesto de 187.000 euros.

Proyectos en redacción

El plan inversor no se limita a lo que ya está en marcha, explica al concejal de Infraestructura y Obras, Javier Rivero. El Ayuntamiento ha seguido avanzando en la redacción de nuevos proyectos, como la remodelación de la avenida de Los Majuelos, presentada a los vecinos y se encuentra ya en la recta final de redacción.

También ha comenzado la elaboración del proyecto para el parque lineal Palmetum-Los Llanos, dividido en tres lotes y con la redacción ya adjudicada. Este espacio pretende convertirse en un pulmón verde que conecte la zona del Palmetum con el entorno urbano, integrando ocio y naturaleza.

En materia educativa, se han redactado los proyectos para el techado de los colegios Tíncer, Salamanca y San Fernando, actualmente en supervisión municipal para su aprobación definitiva.

Otros se encuentran todavía en fase de estudios previos, como los levantamientos topográficos necesarios para la futura reforma de la piscina Acidalio Lorenzo, la plaza de Taganana y el parque urbano de Barranco Grande, actuaciones todas ellas con fuerte impacto social y vecinal.

Aparcamientos

El plan de aparcamientos también mantiene su hoja de ruta. Una de las actuaciones más inmediatas será la demolición de la antigua iglesia de San Gerardo, cuyo proyecto ha sido modificado tras un proceso de negociación con los representantes vecinales. La mayor parte de las inversiones se concentran en los barrios y en las instalaciones deportivas, con la idea de mejorar de manera directa la calidad de vida de los vecinos.

En los tres años de mandato, 25 obras ya terminadas con una inversión que se acerca a los 20 millones de euros, y otras 13 en plena ejecución que superan los 50 millones. En total, cerca de 70 millones de euros movilizados en infraestructuras para Santa Cruz.

Clave para este resultado, explica el edil de Infraestructuras, es el método de trabajo: invertir más tiempo en la fase de planificación y gestión inicial. «Al dedicar un esfuerzo extra en la redacción de proyectos, estudios previos y supervisión técnica y jurídica, conseguimos después acortar plazos en la licitación y ejecución», señala.

Esta metodología se puso a prueba en una situación especialmente complicada: la paralización de las obras de los campos de fútbol de La Salud y Las Delicias, a raíz del incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria. Pese a la gravedad del caso, el área logró reprogramar su agenda, modificar las previsiones y reactivar los proyectos en un tiempo considerado razonable en comparación con otras obras públicas de Canarias.

El Ayuntamiento destaca también el papel fundamental del equipo humano que conforma el área de Infraestructuras. Técnicos, juristas y personal de apoyo trabajan de forma coordinada para dar respuesta a un volumen creciente de proyectos y licitaciones.

De cara a los próximos meses, el consistorio se marca como reto consolidar la ejecución de los proyectos ya iniciados y acelerar los que están en fase de redacción. Todo ello con el objetivo de que Transforma Santa Cruz siga materializándose en actuaciones concretas en los barrios. «Lo importante es que los vecinos vean cómo la inversión llega a su entorno».