Santa Cruz licita la renovación de la plaza con aparcamientos de Las Moraditas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha oficializado el acuerdo adoptado con los vecinos de Las Moraditas y afronta un proyecto histórico. Lo que en un inicio se planteaba como una simple habilitación de plazas de estacionamiento ha derivado en la remodelación completa de la plaza situada a la entrada del barrio, frente a la sede de la asociación vecinal. La Junta de Gobierno aprobó este lunes la salida a licitación de la redacción del proyecto por 107.000 euros, paso previo a una intervención que supondrá una inversión final superior a los dos millones de euros y un plazo de ejecución de dos años y medio.

El cambio de enfoque se debe a un estudio encargado por el área de Infraestructuras y Obras, que dirige Javier Rivero, en el que se concluye que la plaza, con 1.065 metros cuadrados, requiere una rehabilitación integral. El informe recomienda demoler pavimentos y aceras, excavar zanjas y sanear el forjado y los muros, con el objetivo de acabar con las filtraciones que desde hace años afectan a las construcciones colindantes.

De este modo, los aparcarmientos previstos desde 2003 pasan a un segundo plano. La normativa vigente reduce su capacidad a 34 plazas, frente a las 40 o 44 que se barajaban inicialmente. Aun así, el plan mantiene la idea de habilitarlos, pero ligados a una solución más amplia: la transformación completa de la plaza y su estructura.

Un proyecto más ambicioso, consensuado con los vecinos

El alcalde, José Manuel Bermúdez, junto a Rivero y al concejal del distrito Ofra-Costa Sur, Santiago Díaz, presentó el nuevo planteamiento a la asociación vecinal de Las Moraditas, liderada por Sonia Rodríguez. En el encuentro se expuso que la prioridad es recuperar este espacio público, el único de titularidad municipal en la zona, y al mismo tiempo incorporar mejoras que lo conviertan en un punto de encuentro para la vida social y comunitaria del barrio.

El diseño de la futura plaza incluirá una zona infantil más amplia, espacios de sombra y un nuevo templete en forma de media luna, de mayor tamaño y con capacidad para acoger eventos. Además, se proyectarán mejoras de accesibilidad, como una rampa para salvar los desniveles existentes y una escalera independiente que facilite la entrada peatonal sin interferir con el acceso al garaje.

La intención municipal es que el proyecto se construya con la participación activa de los vecinos, que podrán proponer y consensuar cómo debe configurarse la plaza. Este compromiso ciudadano ha sido clave para que el plan inicial de 400.000 euros, centrado en los aparcamientos, se convierta en un proyecto integral que multiplica por cinco la inversión prevista y redefine por completo el espacio.

Con esta decisión, Santa Cruz busca cerrar una reivindicación vecinal que se arrastra desde hace más de tres décadas y, al mismo tiempo, dotar a Las Moraditas de una plaza renovada, moderna y adaptada a las necesidades actuales del distrito Ofra-Costa Sur.