Roque Negro recuerda a Goya Alonso en sus fiestas lustrales

El caserío de Roque Negro, en el macizo de Anaga, vivió este fin de semana unas fiestas muy especiales en honor a su patrona, la Virgen de Fátima, en compañía de San Roque y San Blas, enmarcadas en el año lustral, una cita que no se celebraba desde 2015 debido al parón provocado por la pandemia.

Los actos contaron con la participación activa de la Parroquia de San Blas, bajo la guía de su párroco, José Leandro, quien llegó al caserío hace apenas un año y se ha ganado el cariño de la comunidad por su cercanía y entrega, siempre dispuesto a atender a los feligreses en sus necesidades. También fue fundamental la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, especialmente del Distrito Anaga, sin cuyo apoyo no habría sido posible llevar a cabo los actos festivos, agradece la comisión de fiestas. La Asociación de Vecinos de Roque Negro, junto con la Asociación El Til de Casas de la Cumbre, participaron activamente en la organización, reforzando los lazos comunitarios.

Jornada de tradición

Entre los asistentes a los festejos estuvieron los concejales Gladys de León, del distrito Nada;, Javier Cabello, responsable de Fiestas y Charín González, edil de Atención Social, así como el director del Distrito Anaga, Samuel Suárez, y el coordinador Miguel Pérez, que acompañaron a los vecinos en una jornada cargada de tradición y devoción.

La alegría de la cita quedó marcada por la tristeza: la comunidad se despertó el domingo con la noticia del fallecimiento de Goya Alonso, vecina muy querida de natural del vecino Afur. "Muy rara vez faltaba Goya a las fiestas, y siempre estaba especialmente presente en el día grande", coincidían muchos en recordar.

Compañeros en la lucha vecinal aseguraron que "no te decimos adiós, sino hasta luego”. El recuerdo de Goya quedará unido para siempre a las fiestas de Roque Negro, que este año, además de recuperar la tradición lustral, se convirtieron en un homenaje sentido a una vecina ejemplar.