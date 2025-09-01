Los Bonos Consumo se podrán canjear en todos los distritos de Santa Cruz desde el miércoles

Santa Cruz de Tenerife activará este miércoles, 3 de septiembre, nuevas medidas para reforzar la campaña de Bonos Consumo, una iniciativa que en su quinta edición ha superado el 85% de canjeo. El alcalde, José Manuel Bermúdez, anunció que, desde esa fecha, los bonos podrán utilizarse en cualquier distrito del municipio, sin limitaciones territoriales, y se incorporan dos novedades: la venta de bonos sin restricción de distrito y la ampliación del límite de canje para los comercios de la calle La Rosa, que pasa de 6.000 a 8.000 euros.

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, destacó que las tres medidas buscan “dar un nuevo impulso” a una iniciativa que ya ha inyectado más de 550.000 euros en el comercio local. Explicó que el martes 2 de septiembre se llevará a cabo una actualización técnica de la web oficial para calcular los bonos no vendidos y activar los cambios, lo que dejará inhabilitada temporalmente la compra online hasta el miércoles a las 12:00 horas.

Solo quedan 654 bonos

Actualmente, quedan a la venta apenas 654 bonos, que podrán adquirirse y canjearse a partir del miércoles en cualquiera de los 319 establecimientos adheridos, 299 de los cuales ya han registrado operaciones. Además, 60 negocios alcanzaron el tope de facturación establecido, entre ellos 13 de los 18 locales de la calle La Rosa.

Los datos reflejan un alto nivel de participación en los distritos: el Suroeste lidera con un 95,82% de bonos canjeados, seguido de Salud-La Salle (90,31%), Centro-Ifara (87,98%), Anaga (69,74%) y la calle La Rosa (67,70%). En conjunto, el 93,73% de los comercios inscritos ya se ha beneficiado de la campaña.

Espaldarazo a los comerciantes de La Rosa

La concejala de Presidencia y del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, valoró especialmente la ampliación del límite en la calle La Rosa, “una magnífica noticia para los negocios que aún están inmersos en obras de remodelación”. Por su parte, Abbas Moujir, presidente de FAUCA —entidad gestora de la iniciativa—, destacó que las medidas “refuerzan el compromiso con el pequeño comercio y suponen una oportunidad para seguir dinamizando la economía del municipio”.

El Ayuntamiento recuerda que el plazo para canjear los bonos se extenderá hasta el 16 de noviembre y que los comercios que aún no forman parte de la iniciativa pueden inscribirse en la web oficial www.bonoconsumosantacruz.com.