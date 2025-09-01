El ambicioso plan de Santa Cruz de Tenerife para modernizar su señalización viaria

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha puesto en marcha un ambicioso plan para modernizar el mantenimiento de su señalización viaria. Desde el pasado mes de febrero, la capital chicharrera cuenta con un software de gestión que fiscaliza de manera minuciosa cada actuación realizada por la contrata encargada del servicio.

Este salto tecnológico ha permitido aumentar de forma exponencial la productividad y garantizar un control más riguroso de las intervenciones.

10% del total

Los datos hablan por sí solos: en solo cinco meses, se han revisado y mantenido cerca de 2.800 señales verticales y repintado 100 kilómetros de señalización horizontal, lo que equivale a una décima parte del total existente en la ciudad. Santa Cruz dispone aproximadamente de 1.150 kilómetros de señales pintadas en sus calles y unas 23.000 verticales, además de otros elementos de seguridad como 720 espejos y casi 4.100 balizas e hitos, todos ellos sujetos a desgaste por el paso del tiempo, vandalismo, accidentes o fenómenos meteorológicos.

El nuevo servicio de mantenimiento se enmarca dentro del contrato adjudicado en octubre de 2024 a la empresa Señalizaciones Villar, por un importe superior a 5,2 millones de euros. El acuerdo, con una duración inicial de tres años y la posibilidad de prórroga de hasta dos, tiene como objetivo garantizar la seguridad tanto del tráfico rodado como de los peatones en todo el municipio.

El software implantado desde febrero ha supuesto un salto cualitativo en la gestión. Cada actuación queda registrada y validada, lo que permite un seguimiento en tiempo real y una fiscalización precisa de la labor de la empresa adjudicataria. Este control absoluto ha incrementado notablemente la productividad, aunque también ha generado una necesidad adicional: más personal en el área de Movilidad para revisar y aprobar los cientos de partes que se generan cada mes.

Un reto a largo plazo

El inventario completo de las señales se encuentra en proceso de actualización, pero el objetivo municipal es disponer de un registro al día de los más de 23.000 elementos de señalización distribuidos por todo el municipio. La previsión es seguir avanzando en el mantenimiento preventivo y en la renovación de elementos obsoletos, con el fin de evitar incidencias que comprometan la seguridad.

La inversión plurianual permitirá a Santa Cruz afrontar este reto a largo plazo, consolidando un modelo de gestión más transparente y eficaz.

El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, ha destacado que «se trata de mantener la señalización viaria y el resto de elementos de seguridad en las mejores condiciones para los usuarios de la vía pública», subrayando que estos recursos «son fundamentales para garantizar la seguridad en la movilidad diaria de miles de vecinos y visitantes».

La concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, recordó que el contrato incluye la subrogación de 24 trabajadores y abarca no solo la conservación y reparación, sino también la sustitución, inspección, limpieza y mejora de la señalización. «El servicio debe garantizar la mejora de la ordenación del tráfico en determinadas vías de la ciudad, lo que exigirá en ocasiones modificaciones y actualizaciones de la señalización existente», explicó.