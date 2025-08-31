Muere Goya Alonso, la 'alcaldesa' de Anaga y Medalla de Oro de Canarias en 2024

"El corazón de mi mami dejó de latir para siempre". Con este mensaje comunicaba la madrugada de este domingo el hijo de Goya Alonso (Afur, 1949) el fallecimiento de su madre, considerada popularmente como la alcaldesa de Anaga y que mayo de 2024 recibió la Medalla de Oro de Canarias en reconocimiento a su labor en defensa de sus vecinos, en el Parque Rural.

La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala 8 del tanatorio Servisa, junto a la autopista del Norte (zona Ikea). El entierro tendrá lugar el lunes a las 12:40 horas.

Goya 'Cañona'

Nacida y criada en Afur, Goya heredó de su padre, Ángel Alonso —último alcalde pedáneo del caserío—, el espíritu de entrega y compromiso con su gente. Desde muy joven entendió que el futuro de Anaga debía escribirse desde la unión de sus vecinos, la perseverancia y la defensa de sus derechos.

Esa vocación la llevó a ser pieza clave en colectivos vecinales durante más de 50 años. Su empeño fue decisivo en logros que hoy parecen cotidianos pero que, en su momento, supusieron un cambio trascendental para la vida en los caseríos: desde la defensa de Afur, hasta el asfaltado de pistas de tierra o la contratación de un médico que garantizara la atención sanitaria en la zona. Cada avance llevaba su nombre detrás, fruto de gestiones incansables, llamadas, reuniones y movilizaciones en las que nunca se cansó de estar en primera línea.

El reconocimiento de una vida entregada

Ese esfuerzo y esa constancia recibieron en vida el reconocimiento de toda Canarias con la Medalla de Oro de Canarias en 2024, un galardón reservado a quienes dejan una huella duradera en la sociedad del Archipiélago. Para ella fue un orgullo y, a la vez, un compromiso renovado con su pueblo.

No menos emotivo fue el homenaje que recibió de sus propios vecinos: Afur cuenta desde hace un año con una calle que lleva su nombre, un gesto cargado de simbolismo que la propia Goya pudo vivir rodeada de su gente, en el lugar donde nació y al que dedicó su vida.

Una huella humana y colectiva

Más allá de los reconocimientos oficiales, el verdadero legado de Goya está en la memoria y en la vida diaria de Anaga. Quienes la conocieron recuerdan a una mujer que nunca se rendía, que siempre tenía un consejo, una petición o una propuesta para mejorar su pueblo. Fue una figura cercana y tenaz, capaz de movilizar a sus vecinos en tiempos difíciles y de mantener viva la ilusión colectiva en momentos de celebración.

Goya Alonso es uno referentes de la lucha vecinal del Macizo de Anaga, miembro de una familia que trabajó en las galerías de agua de Roque Negro que luego se dedicó a la ganadería y la agricultura. Ahí siempre estaba en la lucha Goya Cañona, sobrenombre con el que se conocía a su familia generaciones atrás.

50 años defendiendo a los vecinos

En su lucha en defensa de los vecinos, recuerda cuando inscribió como socia de la asociación de vecinos de Afur en 1977 y cinco años después asumió la secretaría del colectivo La Cumbrecilla.

Tras cursar sus primeras letras y aprender las cuatro reglas, dejó segundo de EGB y se puso a trabajar cortando cisco en la carretera de La Punta. «Antes de que nos pusiera el agua, cuando hicieron la galería de Roque Negro, teníamos que ir por un barranco con los cacharros, y estuvimos con velas, con las narices ahumadas, hasta que pusieron la luz. Era una vida dura, no había coche y si alguien se ponía malo había que subirlo en camilla; siempre he sido atrevida», recordaba para reconocer entre los grandes logros de su padre el trazado de la carretera de la Casa Forestal, o la conexión del agua y la luz.

Una mujer luchadora

Para llegar a trabajar a La Punta, a cortar cisco con un machete, tenía que ir caminando por el Cabecillo del Tejo, «siempre he sido muy trabajadora aunque he tenido poco dinero». También recuerda que en Afur estaba el único teléfono del caserío, en la casa del alcalde pedáneo, desde donde se llamaba cuando había una urgencia, hasta que el entonces alcalde de Santa Cruz, Manuel Hermoso, le regaló una emisora a la zona.

Tanto le marcó su etapa trabajando en la carretera de La Punta que el entonces concejal de Anaga, Ernesto de la Rosa, le prometió que, junto con su esposa, sería el padrino de su boda, y así ocurrió cuando contrajo matrimonio con 28 años. De picar cisco, a trabajar en casas de Santa Cruz cuidando niños a una familia en el barrio de La Salud, también en la Cruz del Señor o Enrique Wolfson, en este último caso con quien fuera director de Radio Juventud, familia con la que todavía mantiene contacto.

Una vida de trabajo

Por el cambio de temperatura de Las Mercedes a Santa Cruz, su único hijo se ponía malo con dos años de edad, por lo que dejó de trabajar en las casas –cuidando niños y limpiando casas– y se compró un furgón para vender el pescado que adquiría en la Dársena por Anaga, desde las tres de la mañana hasta poco después del mediodía –«nunca he sido de mucha prisa», apostillaba con su humor: los viernes, por Afur; los sábados, por Las Carboneras y Taborno, logrando un dinero para completar los ingresos que aportada su esposo, quien primero trabajo en bares, luego en la construcción hasta que se jubiló en Urbaser. «Él es un sufridor en casa», contaba con admiración a su esposo.

Debajo del sillón del furgón llevaba unas bolsas, porque la gente le decía… si tuvieras una bolsa te daba unas papitas… y ella respondía que no se preocuparan, y la sacaba», a la vez que recuerda que «cuando ya tenía el pescado pesado metía la mano y le quitaba una caballa o lo que fuera y le decía al cliente: deja cogerte esta para dársela al niño».

Referente de Anaga

Junto a Teodoro Martín, de Taborno; Faustino Rojas, de Roque Negro, o Fulgencio Ramos, de Casas de la Cumbre, Goya es de los dirigentes históricos de Anaga. Entre sus satisfacciones, haber conseguido la unión de Afur y Roque Negro, o asfaltar la pista de tierra, o la ambulancia conseguida en 1989 –que se la dio Hermoso y la inauguró García Gómez–, o lograr la contratación de un médico para la zona, y entre los últimos logros equiparar el premio de la tarifa de guagua entre usuarios de Santa Cruz y La Laguna o recuperar una cuadrilla para el mantenimiento de carreteras, y es que Goya era tan constante en la reivindicación ante los políticos como grande tenía el corazón.