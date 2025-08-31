El auge de las viviendas vacacionales invade el Parque Rural de Anaga

Las viviendas vacacionales invaden Anaga. Así se desprende de los datos de establecimientos extrahoteleros inscritos en el registro turístico de Canarias. Taganana, que tiene una población de medio millar de vecinos, cuenta en la actualidad con sesenta y una viviendas vacacionales, que ofertan un total de 272 plazas.

En el pueblo del interior del Parque Rural de Anaga que en el pasado llegó a tener ayuntamiento y Juzgado de Paz vive medio millar de personas, según el padrón municipal de Santa Cruz. La Reserva de la Biosfera experimenta un curioso fenómeno: se ve inmersa en la despoblación y en muchos casos en la transformación de las casas familiares en viviendas vacacionales.

Drago Santa Cruz lanza una alerta

La formación política Drago Santa Cruz de Tenerife puso en alerta de esta situación a raíz de un informe elaborado con el referido registro que concluye que en los caseríos pertenecientes al municipio ya hay registradas oficialmente 399 plazas de vivienda vacacional, con especial incidencia en Taganana y caseríos vecinos donde las plazas ofertadas equivalen a la mitad de la población residente.

Y no es una excepción. Otros núcleos afectados incluyen Almáciga, Benijo, El Draguillo, Chamorga, Lomo de Las Bodegas, Roque Bermejo y La Cumbrilla, donde se contabilizan 25 viviendas vacacionales adicionales con un total de 98 plazas.

Incidencia en Anaga

Más datos concretos de asentamientos rurales de Anaga. En Chamorga-Lomo de las Bodegas están registradas cinco viviendas, que ofertan 21 plazas; en Benijo, otras cinco, con capacidad para 16 personas. En Roque de las Bodegas a Almáciga, una veintena de viviendas de alquiler vacacional, con 93 plazas, mientras en Taganana se registran 29, con 134 plazas, y dos en Afur, con ocho plazas.

Tomando siempre el referido registro, Aitor Montelongo, portavoz de Drago, explica que respecto al caso de Chamorga-Lomo de Las Bodegas, una de ellas se encuentra en Chamorga y el resto en Lomo de Las Bodegas. En el caso de Roque de Las Bodegas y Almáciga, doce se encuentran en Almáciga y ocho en Roque de las Bodegas, precisando que se agruparon así por proximidad.

Daños colaterales

El portavoz señaló que «no estamos en contra de que los vecinos usen sus viviendas para obtener un ingreso», pero denunció que el verdadero problema radica en «la compra de varias casas por parte de personas o empresas que las explotan como negocio, especulando con el territorio» y alerta de que esta tendencia provoca «problemas de todo tipo», siendo el más señalado el de la movilidad. «Cada vez llegan más coches de alquiler y apenas se puede aparcar», advirtió, al tiempo que criticó que las instituciones «promocionan Anaga como reclamo turístico sin reforzar los servicios».

En primera persona

Entre los propietarios de viviendas que se han sumado al negocio está José Ángel Rojas, expresidente de la asociación de vecinos San José del Suculum, que explota una en la Punta de Anaga.

Rojas habla desde el Parque Rural, donde asegura que entre semana hay más extranjeros que residentes en los caseríos a consecuencia de la despoblación, pues los vecinos envejecen y no encuentran los servicios que demandan.

El precio del alquiler

El alquiler de una vivienda vacacional en Chamorga o el Lomo de las Bodegas oscila entre cincuenta y sesenta euros y, según plazas, puede elevarse a cien por día. «La gente que viene aquí goza de un poder adquisitivo importante», precisa Rojas.

Otra de las zonas del litoral de Anaga más capitalina que se ha beneficiado del auge es San Andrés e Igueste de San Andrés. En el primero de los casos, Margarita Cova es categórica: «San Andrés solo funcionaba en verano; pregúntale a los negocios para que veas el movimiento que tiene esta zona», precisamente gracias a la cercanía a Santa Cruz y la playa. También en Igueste se registra una primavera económica con estos alojamientos.

Baile en los datos oficiales

Conseguir cifras certeras sobre las viviendas vacacionales se convierte en misión imposible más allá de las que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y su homólogo canario. Sirva como ejemplo la confusión del cálculo de Urbanismo.

Mientras los institutos elevan el número de viviendas vacacionales en Santa Cruz en 899 (Istac) y 1.043 (INE), a fecha de mayo de 2025, en Urbanismo solo consta la solicitud de explotación de 28 expedientes en junio.

Zaida González, concejala de Urbanismo, reconoce que en el registro del Gobierno de Canarias figuran ya 2.100 inmuebles inscritos bajo esta modalidad, lo que refleja un desfase entre ambas cifras.

Qué trámites hay que seguir

El procedimiento establece que, antes de inscribirse en el registro autonómico, los propietarios deben cumplir con los requisitos urbanísticos exigidos en cada municipio, tramitar el cambio de uso y obtener autorización municipal. Solo entonces se puede acudir al registro de la Comunidad Autónoma, donde basta con presentar una declaración responsable asegurando que se cuenta con toda la documentación en regla. Una vez inscritos, los titulares reciben el cartel identificativo que suele colocarse en la entrada.

Desde Urbanismo confirman que es frecuente que los propietarios inscriban sus viviendas directamente en el registro autonómico sin haber completado los trámites locales. Este hecho explica la diferencia entre el número de viviendas dadas de alta en la Comunidad Autónoma y las autorizaciones municipales.

Competencia del Gobierno canario

Es competencia del Gobierno de Canarias verificar la veracidad de las declaraciones responsables presentadas por los titulares y, en caso contrario, imponer sanciones.

El fenómeno de las viviendas vacacionales (VV) continúa creciendo en Tenerife. A fecha 28 de julio de 2025, en la Isla se encuentran registradas en funcionamiento 29.992 viviendas, según INTUR. Esta cifra supone un aumento respecto a las 27.628 contabilizadas el pasado 23 de enero, es decir, un crecimiento de más de 2.300 en apenas seis meses.

Incidencia en Tenerife

En cuanto a la distribución, el 76% de las VV de Tenerife se concentra en ocho municipios: Arona, Adeje, Santa Cruz, Granadilla de Abona, Puerto de la Cruz, San Miguel de Abona, Santiago del Teide y La Laguna, siendo Arona y Adeje los que lideran.

En Santa Cruz, la capital cuenta con 2.301 viviendas vacacionales registradas y en funcionamiento, lo que la sitúa como uno de los municipios con mayor presencia de esta modalidad en la Isla, según los datos de este registro que duplica los del INE y el Istac; en Anaga, la vivienda vacacional ocupa el vacío de la despoblación.