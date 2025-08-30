Limpieza, atención sanitaria, contabilidad o construcción: estas son todos los empleos que gestiona la Sociedad de Desarrollo

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Agencia de Colocación, gestiona 42 nuevas ofertas de empleo para cubrir 65 vacantes. Así lo ha comunicado el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien explicó que “la web www.empleasantacruz.com recoge actualmente numerosas ofertas de empleo de perfiles muy variados, por lo que animamos a la ciudadanía a consultarlas y optar a aquellas que más se ajusten a su perfil”.

“Es importante mantener actualizado el perfil con toda la información académica y laboral de la que se disponga, ya que esto permite a las empresas evaluar mejor la adecuación de cada candidato para los distintos puestos”, explicó Bermúdez, quien añadió que “dado que los plazos de cierre de las ofertas son muy variables, se recomienda acceder a la plataforma de manera periódica, ya que, además, casi a diario se incorporan nuevas ofertas de empleo”.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, recordó la importancia de “consultar de forma periódica y continua las oportunidades laborales que se publican en nuestro portal www.empleasantacruz.com, de manera que cada persona pueda comprobar si sus perfiles académicos y profesionales se ajustan a los requisitos de cada puesto” y detalló que “los servicios del portal de empleo de la Sociedad de Desarrollo son totalmente gratuitos tanto para las personas demandantes de empleo como para las empresas interesadas en cubrir vacantes y que deseen que se las gestionemos”.

La Agencia de Colocación, autorizada por el Servicio Canario de Empleo, está especializada en poner en contacto a empresas con profesionales en búsqueda activa de empleo. Así, las personas interesadas en ampliar información sobre las ofertas de empleo vigentes deben acceder a www.empleasantacruz.com, registrarse, cumplimentar los datos solicitados en el perfil y optar a las que sean de su interés, mientras que las empresas que quieran utilizar los servicios que presta la entidad capitalina también pueden acceder a dicha web, donde encontrarán información específica sobre este amplio abanico de servicios gratuitos.

Todas las ofertas

Por último, Carmen Pérez informó de que “entre el casi medio centenar de ofertas disponibles, sobresalen ofertas con 12 vacantes para auxiliar de enfermería, 10 puestos a ocupar por profesionales de limpieza, 6 de auxiliar de ayuda a domicilio, a desarrollar en diferentes puntos de la Isla, o 5 vacantes para profesionales de lavandería con certificado de discapacidad” y añadió que “también sobresalen las ofertas para puestos de conducción y reparto, con 3 vacantes, o las de auxiliares administrativos o bombistas, que cuentan con dos puestos de trabajo a ocupar”.

Igualmente, Pérez explicó que “en el ámbito de la construcción, gestionamos ofertas de empleo para primer y segundo oficial de albañilería y capataz, así como oficiales de climatización, de fontanería, de soldadura o electricista” y agregó que “este catálogo de ofertas de empleo se completa con un especialista en control de plagas, un técnico en electrodomésticos, un profesional en mecánica de vehículos, otro en electromecánica, un frigorista, un trabajador de línea de lavado o un responsable de producción en lavandería, entre otros”.

“En el ámbito administrativo, gestionamos ofertas para un contable, un administrativo contable y un administrativo con funciones de asistencia a la dirección, completando esta rama un puesto de responsable de producción para un documental audiovisual”, señaló Pérez, quien detalló que “monitores extraescolares en robótica, técnicos de proyectos sociales, fisioterapeutas a domicilio, monitores deportivos, desarrolladores frontend o gestores técnicos comerciales, son otras de las ofertas de empleo vigentes”.