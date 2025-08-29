Susto en pleno Santa Cruz: cae medio árbol en la Plaza del Príncipe

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos, informa de que ha activado de forma inmediata a los servicios municipales tras la caída de una rama de gran tamaño en la plaza del Príncipe este mediodía.

El incidente ha afectado a un vehículo que se encontraba estacionado en la zona y a parte del muro perimetral de la propia plaza.

Trabajadores del área de Parques y Jardines se encuentran en el lugar realizando las labores de retirada de la rama y de limpieza de la zona. De manera preventiva, el espacio ha sido acordonado para garantizar la seguridad de los viandantes mientras se desarrollan estos trabajos.

Detalle de la rama caída en la Plaza del Príncipe / El Día

Evaluación de daños

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, subraya que “la seguridad de los vecinos y vecinas es nuestra máxima prioridad. Hemos actuado con rapidez para asegurar la zona y vamos a esperar el informe técnico que determine las causas de la caída de esta rama”.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señala que “además de la retirada de la rama, se está llevando a cabo una evaluación de los daños ocasionados, tanto de la plaza como en los bienes de terceros que se han visto afectados. A partir de ahí, se tomarán las medidas necesarias”.

El Ayuntamiento elaborará un informe técnico para esclarecer las circunstancias de la caída y continuará supervisando el estado del arbolado en la plaza del Príncipe y en el resto de la ciudad, reforzando su compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.