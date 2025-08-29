Santa Cruz espera aún el dinero de las escuelas de verano

Dos semanas después de la clausura de las escuelas de verano que se llevaron a cabo en los cinco distritos de la capital, el área de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está a la espera de que el Gobierno central materialice el abono de esta cobertura. La incentidumbre inicial motivó el retraso de la puesta en marcha y el departamento que dirige Charín González tuvo que afrontar las correspondientes modificaciones presupuestaria para garantizar esta cobertura.

En palabras de la concejala del Instituto Municipal de Atención Social, Charín González, «hemos tenido que asumir el coste total de las Escuelas de Verano porque el Gobierno central sigue sin transferir los fondos, aunque ya hemos recibido la resolución que anuncia el abono. Pese a ello, Santa Cruz ha garantizado la continuidad de un programa que consideramos fundamental para la conciliación de las familias y el bienestar de la infancia».

El contrato, adjudicado a la empresa OCIDE Asesores S.L., supuso una inversión de 256.402,21 euros (IGIC incluido), coste íntegramente sufragado por las arcas municipales.

La apuesta del Ayuntamiento permitió que 946 niños y niñas disfrutaran de las actividades estivales, superando incluso la previsión inicial de 900 plazas contempladas en el contrato.

Las Escuelas de Verano se distribuyeron en 11 centros escolares de la capital tinerfeña: San Andrés, Rafael Gaviño del Bosque, Salamanca, Rambla de Santa Cruz, Gesta 25 de Julio, El Chapatal, Los Menceyes, Santa Cruz de California, Tíncer, García Escámez y Las Delicias.

Todas las solicitudes recibidas fueron aceptadas, garantizando cobertura total de la demanda vecinal. La programación se extendió durante cinco semanas, abarcando los meses de julio y agosto. En la primera etapa, además, se contó con la colaboración de Caja Siete y la Fundación la Caixa, que aportaron actividades complementarias.

Aunque en agosto la asistencia descendió ligeramente, el balance global fue muy positivo.