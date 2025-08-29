Más dinero para arreglar la acera más peligrosa de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz volverá a sacar a licitación la obra de mejora de accesibilidad en la esquina del Centro Comercial Meridiano, después de que el concurso público convocado en junio quedara desierto al no presentarse ninguna empresa interesada. El proyecto, valorado inicialmente en 173.000 euros, tiene como objetivo acabar con la que muchos vecinos consideran la acera más peligrosa de la capital, donde se han producido numerosas caídas y resbalones.

La Junta de Gobierno del próximo lunes, presidida por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, tiene previsto aprobar la salida a licitación de las obras de mejora de accesibilidad en la conocida esquina de Meridiano, en la confluencia de las calles Áurea Díaz Flores y Álvaro Rodríguez López. El proyecto contempla un presupuesto base de 187.504,96 euros (IGIC incluido), 14.000 más que en la primera convocatoria, y un plazo de ejecución de tres meses, desde la firma del acta de replanteo.

Tras llegar a un acuerdo con el Centro Comercial Meridiano, propietario de parte de la acera afectada, se espera que los trabajos puedan comenzar después de la campaña de Navidad.

Bermúdez explicó que el objetivo principal es resolver el fuerte desnivel existente en el acerado, que ha provocado numerosas caídas en los últimos años, mediante la construcción de una rampa que suavice la pendiente y garantice un itinerario peatonal accesible. Además, se reubicará el paso de peatones y el semáforo para habilitar un vado adaptado a la normativa.

El concejal de Infraestructuras, Javier Rivero, recordó que la primera licitación quedó desierta el pasado mes de julio, cuando se ofertó con un presupuesto inicial de 173.000 euros. «Posiblemente, esa cifra no resultó atractiva para las empresas, por lo que ahora se incrementa hasta los 187.000 euros», apuntó. Rivero detalló que la intervención consistirá en la instalación de una rampa de tres tramos, con un ancho de 3,65 metros, que resolverá un desnivel de 1,6 metros, equipada con pasamanos dobles y acompañada de un nuevo muro, jardineras y la reubicación de elementos de movilidad.