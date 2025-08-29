Mayores más seguros: la Policía Nacional acerca la seguridad con charlas y exhibiciones en Tenerife
Los agentes acompañan en la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores
Agentes de la Policía Nacional en el marco del Plan Mayor de Seguridad, han llevado a cabo una jornada destinada a reforzar la protección de los mayores. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad de la información y los recursos que disponen los mayores, fomentando su confianza en las Fuerzas de Seguridad del Estado mediante una comunicación más cercana y participativa.
Las actividades se desarrollaron en la Residencia Hermanitas de los Ancianos Desamparados, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en La Laguna, donde los agentes impartieron charlas informativas sobre seguridad y finalizaron con una exhibición de medios policiales. . El objetivo fue ofrecer un acercamiento tangible al trabajo policial, reforzando la sensación de proximidad y seguridad entre los mayores.
Esta actividad se enmarca con los principales ejes del Plan Mayor de Seguridad: informar, prevenir, fomentar la denuncia activa y mejorar la relación entre las personas mayores y las fuerzas de seguridad. El plan, surgido en 2010 y dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores ha evolucionado para adaptarse a los desafíos actuales, tanto físicos como digitales a través de acciones que potencian que las personas mayores sean partícipes de su propia seguridad, reforzando su confianza y autonomía.
Plan Mayor de Seguridad
Es una estrategia impulsada por la Secretaría de Estado de Seguridad y desarrollada por la Policía Nacional. Su finalidad es detectar y prevenir amenazas como el maltrato, robos, hurtos, estafas, fraudes financieros y otros riesgos, incluso derivados del uso de nuevas tecnologías.
Las actuaciones incluyen:
- Charlas informativas en centros de mayores.
- Exhibiciones de medios policiales para una mejor visibilidad del servicio.
- Reuniones con familiares, asociaciones y profesionales del sector.
- Difusión de materiales informativos (trípticos, carteles, vídeos, guías).
- Fortalecimiento de la coordinación entre distintas instituciones para proteger a este colectivo.
