Una avería obliga a cortar el agua en el centro de Santa Cruz

Corte de agua en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Tanto la compañía Emmasa como el Ayuntamiento de la capital de la Isla han anunciado una interrupción del suministro durante varias horas de la tarde de hoy viernes 29 de agosto.

Según indican, el corte obedece a la existencia de una avería en la red principal de distribución del agua en la Rambla de Santa Cruz, a la altura del Cuartel de Almeyda y afectará a una amplia zona de la ciudad.

Así, a pesar de que la calle de La Rosa y la Rambla de Santa Cruz serán las dos vías que sufrirán en mayor medida esta interrupción del servicio, el corte del suministro también afectará a viviendas de la zona de El Toscal y Residencial Anaga.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informa de que la incidencia afecta a unas 20.000 personas de distintos barrios del municipio. Mientras se ejecutan los trabajos de reparación, se están llevando a cabo actuaciones previas en la red para minimizar el impacto en la ciudadanía.

En otras zonas del municipio, como el barrio de El Toscal, La Marina, plaza de España y Residencial Anaga, se mantiene el servicio, aunque con una presión inferior a la habitual. Esta situación puede ocasionar problemas de suministro en los edificios de mayor altura.

Los equipos técnicos de la empresa adjudicataria del servicio se encuentran trabajando de manera ininterrumpida con el objetivo de restablecer la normalidad lo antes posible, que, según las previsiones, podría quedar restablecido en torno a las 18:00 horas de hoy mismo.