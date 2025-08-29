Atención Social duplica el número de usuarios de Ayuda a Domicilio en seis años

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha experimentado en los últimos un notable crecimiento en su servicio de Ayuda a Domicilio. La concejala de Atención Social, Charín González, ha confirmado que en un plazo de seis años se ha duplicado el número de usuarios atendidos, pasando de unas seis cientas personas a superar la barrera de las mil atenciones.

Se trata de un avance que, en palabras de González, «es el reflejo del esfuerzo realizado para garantizar que las personas mayores y dependientes del municipio reciban los cuidados y apoyos necesarios en sus propios hogares, manteniendo así su autonomía y calidad de vida».

Lista de espera

El incremento de recursos y la modificación del contrato de gestión en 2021 permitió ampliar la capacidad del servicio y atender a más familias. De hecho, el área de Atención Social partía hace tan solo un año de una lista de espera de 300 personas, y hoy esa cifra se ha reducido a cero, salvo casos puntuales de nuevas solicitudes.

«Esto supone un logro importante: no solo hemos crecido en usuarios, sino que además hemos sido capaces de dar respuesta de manera ágil a las demandas de las familias, que no pueden esperar meses para recibir un recurso tan básico como este», afirmó la concejala de Atención Social.

Malestar entre el personal

Las declaraciones de González llegan en un momento en el que parte del personal auxiliar del servicio ha expresado públicamente su malestar por determinadas situaciones. Ante ello, la edil quiso subrayar que el Ayuntamiento trabaja de la mano con las auxiliares y no en contra de ellas.

«Entiendo sus reivindicaciones y las escuchamos siempre, pero hay que ser rigurosos con los datos. No se puede trasladar la idea de que existe un problema estructural grave cuando, en realidad, en dos años hemos registrado solo siete comunicaciones de conductas inapropiadas de usuarios hacia trabajadoras», explicó.

Siete incidencias

Según los informes municipales, de esas siete incidencias, cinco tuvieron connotaciones sexuales, aunque todas ellas fueron asociadas a personas con patologías como demencia senil, donde a menudo se producen comportamientos inadecuados sin intencionalidad consciente.

«Por supuesto que rechazamos cualquier tipo de conducta inapropiada y actuamos de inmediato en cada caso. En ocasiones se cambia de auxiliar, en otras se refuerza con un segundo profesional o se suspende el servicio temporalmente. Pero debemos transmitir también que estamos hablando de siete casos en más de mil usuarios atendidos», puntualizó. Cada vez que surge un incidente, los técnicos del programa deciden la medida a aplicar. Lo habitual es paralizar el servicio temporalmente, hablar con el usuario y recordarle sus deberes y derechos.

Medidas de apoyo de la empresa

Además, la empresa adjudicataria ha implementado un programa de salud laboral que pone a disposición de las auxiliares un teléfono de apoyo psicológico para cuando afronten situaciones difíciles. Por parte del Ayuntamiento, también se ha llevado a cabo una campaña de concienciación dirigida a usuarios y familias.

Cuando se le plantea la reivindicación de las auxiliares, de parte de quienes creen que solo para limpiar, explica la concejala que su función es mucho más amplia: incluye aseo personal, acompañamiento, apoyo en la preparación de comidas, compras y mantenimiento básico del hogar, entre otras. Y todo eso está claramente recogido en el convenio colectivo”, explicó González.

Viviendas insalubres

El próximo septiembre, el Ayuntamiento pondrá en marcha una encuesta de satisfacción tanto para usuarios como para auxiliares. El objetivo es obtener información directa sobre la calidad del servicio y aplicar mejoras.

«Queremos conocer qué funciona y qué se puede perfeccionar. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones y los resultados han sido positivos, pero queremos mantener un sistema de evaluación continua», detalló la concejala.

Intervención en domicilios

Otra de las críticas planteadas por las trabajadoras está relacionada con las condiciones de algunas viviendas donde prestan servicio, incluyendo situaciones de plagas o acumulación de basura.

González reconoció que esos casos existen, pero subrayó que el Ayuntamiento actúa siempre que se detectan. «Hemos intervenido en domicilios con plagas de cucarachas o con situaciones de síndrome de Diógenes. En esos casos no se envía a una auxiliar hasta que el espacio no está en condiciones dignas, y somos nosotros quienes activamos servicios de desinfección o limpiezas de choque», señaló.

La concejala puso en valor la importancia de la Ayuda a Domicilio en una sociedad cada vez más envejecida. «Todos conocemos a alguien que necesita este tipo de apoyos: un vecino, un familiar o una persona del entorno. Y por eso estamos reforzando recursos, porque la demanda seguirá aumentando en los próximos años».