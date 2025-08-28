Carlos Tarife: "Los trabajadores de Valoriza no están para recoger basura del suelo de Santa Cruz"

El concejal de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para mantener limpia la capital y respetar el trabajo del personal de limpieza.

Tarife ha recalcado que los trabajadores de la empresa concesionaria Valoriza no están destinados a recoger los enseres que algunos vecinos depositan de forma indebida en la vía pública, sino a realizar las labores ordinarias de limpieza. “Es obligación ciudadana utilizar los contenedores o papeleras para los residuos. Para eso están, y de lo contrario se genera suciedad y desorden que perjudica a todos”, señaló.

Sanciones de hasta 2.500 euros

El edil recordó que la Ordenanza Municipal de Residuos contempla sanciones económicas para quienes incumplan las normas. “Arrojar basura o dejar enseres en la calle puede ser castigado con multas desde 2.500 euros. Desde el área de Servicios Públicos vamos a instar a la Policía Local a reforzar la vigilancia y a iniciar una campaña de sanciones para quienes insistan en ensuciar la ciudad”, advirtió Tarife.

Servicio gratuito de recogida de enseres

Para evitar este tipo de conductas, el Ayuntamiento recuerda que existe un servicio gratuito de recogida de enseres y voluminosos, disponible a través del teléfono 922 224 849, que permite a cualquier vecino desprenderse de muebles, electrodomésticos u objetos grandes de forma segura y respetuosa con el entorno.

“Somos más los que queremos una Santa Cruz limpia”

El concejal insistió en que la mayoría de la ciudadanía cumple y valora la labor de los equipos de limpieza:

“Somos más los que queremos una Santa Cruz limpia y más los que reconocemos el esfuerzo del personal que, todos los días, pone en orden nuestra ciudad. No podemos permitir que unos pocos empañen ese trabajo dejando residuos en la calle de manera irresponsable”.

Con esta medida, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la convivencia, el civismo y el cuidado del espacio público, recordando que mantener la ciudad en buenas condiciones es una tarea compartida entre la administración y los vecinos.