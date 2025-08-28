Santa Cruz de Tenerife, desde el nuevo mirador del Caribe

La capital tinerfeña disfrutará a comienzos del próximo año de un mirador que se habilita donde otrora estuviera el vivero del Palmétum, que ha sido reubicado con unas excelentes instalaciones y se presentará en sociedad en septiembre.

Este balcón, que presidirá el jardín botánico de Santa Cruz de Tenerife, contará con una terraza-cafetería con capacidad para unas doscientas personas sentadas, así como servicios y la joya de la corona: las vistas, como presumen el concejal y presidente del consejo de administración del Parque Marítimo, Javier Rivero, y su director gerente, Daniel Cañibano.

Atractivos del lugar

Sin salir de la capital, frente al recinto ferial que diseñara el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, se levanta la montaña de basura que tomó forma desde la década de los años setenta y que desde 2014 se transformó en jardín botánico. Conforme al plan de inversiones, el Palmétum ha experimentado en los últimos años una transformación en la búsqueda de abrir estas instalaciones a los vecinos. Así, ya es una realidad el Bosque Termófilo de Canarias, así como la zona de avistamiento de aves, dotada con un lago y nuevos senderos, además del flamante vivero, que se guarda como uno de los secretos de Estado hasta su presentación en sociedad el próximo mes de septiembre.

Tal y como se resolvió el pasado mes de abril, la empresa Ecocivil Electromur lleva a cabo los trabajos del mirador de Bajo Caribe, que cuenta con un presupuesto de 755.000 euros. El nombre del enclave, que se localiza dentro del Palmétum, obedece a las especies vegetales previstas para este rincón, que permitirá recrearse en la imagen de Santa Cruz desde este «Caribe vegetal».

Nuevas instalaciones

Junto a un parque infantil, un quiosco-bar, una tienda de souvenirs del propio Palmétum, una pérgola y nuevos paseos, el visitante podrá deleitarse con la panorámica de la capital, desde el recinto ferial hasta el Porís de Abona. En un día como este martes, la visión deja al descubierto con total nitidez el litoral de la capital: desde el Centro de Ferias y Congresos de Tenerife hasta el asentamiento de La Resbalada; después, la costa de Añaza, presidida por el esqueleto del mamotreto que tiene sus semanas contadas; el Valle de Güímar, los molinos de viento de Arico y hasta el Porís. Eso, en la visión sur de la capital; hacia el norte, todavía hoy el visitante puede deleitarse con el vecino Auditorio y la cordillera de la península de Anaga, que se alza tras la pared vegetal de palmeras gigantes que protege la antigua zona del vivero de los alisios que entran por el Parque Rural y se dejan sentir en la corona vegetal del jardín botánico.

Transformación vegetal

Una vez cerrado el vertedero del Lazareto en 1983, la iniciativa del ingeniero agrónomo Manuel Caballero permitió la conquista de este espacio para la ciudad y su transformación en jardín botánico, fruto de su conocimiento y pasión por las palmeras. De hecho, en el corazón del Palmétum se atesora un museo de palmeras, pendiente aún de culminar todo su potencial.

Desde la apertura del Palmétum al público en 2014, y después de un largo proceso de acondicionamiento que duró dieciocho años, una de las piezas fundamentales en el cuidado de su masa vegetal —su razón de ser— es Carlos Morici, el botánico que desde 1996 asiste a diario a la plantación y el seguimiento de las más de mil palmeras y centenares de especies que dan valor al jardín. Daniel Cañibano, director-gerente de la sociedad Parque Marítimo, lo tiene claro: «Carlos Morici es un artista», afirma, y a él se debe no solo la joya vegetal, sino incluso el impulso a las visitas inclusivas, que se han retomado los sábados, entre otros atractivos.

Tres parques en uno

Javier Rivero habla con admiración del jardín botánico de Santa Cruz y casi con agradecimiento hacia quienes han estado implicados en su gestión, al asegurar que este enclave cuenta con 120.000 metros cuadrados, de los cuales 60.000 son practicables. Concejal del distrito Suroeste, saca cuentas: el Palmétum equivale a tres parques como La Estrella o Santa Catalina. En medio del recorrido por los paseos del jardín botánico, las gallinetas o pollas de agua se reivindican con sus crías, evidenciando la buena salud del lugar, que puede visitarse por solo tres euros para residentes y seis para visitantes, desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde.

El mirador de Bajo Caribe es un lugar espectacular, un punto de encuentro para disfrutar, desde las entrañas del jardín botánico, del pasado, presente y futuro de Santa Cruz de Tenerife.