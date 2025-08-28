El comercio de Santa Cruz ya ha canjeado casi 550.000 euros en Bonos Consumo

El 85 por ciento de los bonos vendidos ya han sido utilizados en los 319 establecimientos adheridos, consolidando la campaña como motor de dinamización económica en la capital.

El comercio de Santa Cruz de Tenerife ha logrado canjear casi 550.000 euros en Bonos Consumo, una cifra que refleja el éxito de esta iniciativa municipal de apoyo al pequeño comercio. Así lo confirmó el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, quien destacó que “cerca del 85% de los bonos vendidos ya han sido utilizados, repercutiendo positivamente en los 319 establecimientos participantes, dinamizando el tejido empresarial e impulsando un sector clave para Santa Cruz”.

Puesta en marcha

Desde su puesta en marcha en junio, se han vendido el 97,27% de los 26.476 bonos ofertados, quedando disponibles únicamente 722, correspondientes a los distritos Ofra-Costa Sur y Anaga. Bermúdez animó a la ciudadanía a adquirir los últimos bonos a través de la web oficial www.bonoconsumosantacruz.com. La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, aseguró que la campaña «está siendo un éxito nuevamente, tanto en la compra de bonos como en su canje en los comercios de la ciudad».

Actualmente, el 93,42% de los establecimientos adheridos ya ha canjeado al menos un bono, lo que significa que 298 negocios se han beneficiado directamente. En algunos distritos, el ritmo de uso es especialmente alto: en el Suroeste ya se ha utilizado el 95,37%, seguido de Salud-La Salle con el 89,41%, Centro-Ifara con el 87,11%, Anaga con el 71,26%, y la calle La Rosa con el 67,25%.

Límite de facturación

Asimismo, 46 comercios han alcanzado el límite de facturación de 4.000 euros establecido en la iniciativa, mientras que en la modalidad específica de la calle La Rosa, 13 de los 18 comercios han llegado al tope de 6.000 euros.

Pérez recordó que los comercios interesados pueden adherirse a la campaña hasta el 16 de noviembre a través de la página web. Además, la entidad gestora, Fauca, ofrece asistencia a las empresas en el correo electrónico bonoconsumosc@fauca.org y en los teléfonos 675 633 988 y 653 818 784.

Fomento del consumo local

La consejera delegada subrayó que «con esta nueva edición consolidamos las políticas públicas de apoyo al pequeño comercio incluidas en el Plan Director de Comercio de Santa Cruz 2023-2028, fomentando el consumo local y promocionando a la capital como destino comercial».

La web oficial del programa ofrece en todo momento información actualizada sobre el saldo disponible de cada establecimiento, su ubicación y datos de contacto, garantizando así la transparencia tanto para los consumidores como para las empresas.

¿Cómo canjear los bonos

A la hora de canjear los bonos, los clientes deben mostrar su DNI, y tras cada compra reciben un correo electrónico con el saldo disponible para facilitar el control de sus consumos.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), con la colaboración de la Sociedad de Desarrollo, presentó la última semana de mayo la quinta edición de los Bonos Consumo Santa Cruz con el objetivo de dinamizar y apoyar al comercio local y los locales de restauración del municipio.

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, destacó que esta iniciativa supone un fuerte impacto económico en nuestro tejido empresarial local» y revalidó su compromiso para continuar la línea iniciada el año pasado, contando con dos tipos de Bonos Consumo, el de Comercio y Restauración y el de la calle La Rosa, una iniciativa, la de los Bonos Consumo en la que fuimos pioneros hace ya cuatro años.