Vecinos de la calle Bernardino Semán denuncian un 'vertedero' junto al estadio del CD Tenerife
Los residentes hacen público su malestar por la acumulación de basura y el estado de los contenedores que están cerca de sus viviendas
Los residentes de la calle Bernardino Semán, en Santa Cruz de Tenerife, han vuelto a trasladar públicamente su malestar por la acumulación de basura y el estado de los contenedores ubicados en las inmediaciones de sus viviendas, justo por encima del estadio Heliodoro Rodríguez López, donde juega el CD Tenerife.
Según explican, hace unos cuatro o cinco años el Ayuntamiento decidió cambiar la ubicación de estos depósitos de residuos, que inicialmente se encontraban al comienzo de la vía, en una esquina donde no había portales cercanos. Desde entonces, los contenedores se sitúan casi en la esquina de la Rambla, coincidiendo con la salida del portal de uno de los edificios, lo que —afirman— ha generado un auténtico foco de suciedad.
“En un principio no había problema, pero con el paso del tiempo los contenedores han ido aumentando y ahora la zona se ha convertido en un vertedero”, denuncian los vecinos, quienes señalan la presencia de ratas, cucarachas y moscas, además de personas que revuelven los depósitos y dejan los desechos en la acera.
Reclamaciones sin respuesta
Los afectados aseguran que ya han presentado en dos ocasiones reclamaciones formales al Ayuntamiento, incluso acompañadas de firmas y fotografías, pero no han obtenido respuesta.
“Lo único que pedimos es que los contenedores se devuelvan a su ubicación inicial, en un punto donde no den directamente a ningún portal”, subrayan.
La situación, añaden, se agrava con las altas temperaturas y la falta de limpieza habitual de las calles, lo que incrementa los malos olores y los riesgos para la salud pública.
Petición de solución inmediata
Ante la falta de contestación institucional, los residentes han decidido recurrir a los medios de comunicación para visibilizar su queja y lograr que, al menos, se reubiquen los contenedores en un espacio donde no generen molestias a las viviendas.
“Las fotos que enviamos son solo de este lunes, pero esa es la situación diaria”, lamentan, al tiempo que reclaman una actuación urgente para devolver la normalidad y la salubridad a su calle.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a un icono de Santa Cruz: cierra uno de los restaurantes más emblemáticos de Tenerife
- Vecinos de Las Ramblas exigen al ayuntamiento que multe a quien incumpla la ordenanza de limpieza en Santa Cruz
- Una antigua fábrica de tabacos de Santa Cruz de Tenerife albergará viviendas de lujo
- Basura, peleas e inseguridad en Santa Cruz de Tenerife: vecinos de la capital denuncian la situación de un solar abandonado
- Ni Da Canio ni McDonald’s: fue la cadena de restaurantes más famosa de Tenerife y luego desapareció
- Medio millar de familias estrenarán 36 ascensores en Añaza en un año
- Santa Cruz de Tenerife pone al cobro 12,7 millones de euros del tributo a 3.800 empresas
- Obras en Las Moraditas provocan grietas en una decena de viviendas