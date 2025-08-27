Vecinos de la calle Bernardino Semán denuncian un 'vertedero' junto al estadio del CD Tenerife

Los residentes de la calle Bernardino Semán, en Santa Cruz de Tenerife, han vuelto a trasladar públicamente su malestar por la acumulación de basura y el estado de los contenedores ubicados en las inmediaciones de sus viviendas, justo por encima del estadio Heliodoro Rodríguez López, donde juega el CD Tenerife.

Según explican, hace unos cuatro o cinco años el Ayuntamiento decidió cambiar la ubicación de estos depósitos de residuos, que inicialmente se encontraban al comienzo de la vía, en una esquina donde no había portales cercanos. Desde entonces, los contenedores se sitúan casi en la esquina de la Rambla, coincidiendo con la salida del portal de uno de los edificios, lo que —afirman— ha generado un auténtico foco de suciedad.

“En un principio no había problema, pero con el paso del tiempo los contenedores han ido aumentando y ahora la zona se ha convertido en un vertedero”, denuncian los vecinos, quienes señalan la presencia de ratas, cucarachas y moscas, además de personas que revuelven los depósitos y dejan los desechos en la acera.

Reclamaciones sin respuesta

Los afectados aseguran que ya han presentado en dos ocasiones reclamaciones formales al Ayuntamiento, incluso acompañadas de firmas y fotografías, pero no han obtenido respuesta.

“Lo único que pedimos es que los contenedores se devuelvan a su ubicación inicial, en un punto donde no den directamente a ningún portal”, subrayan.

La situación, añaden, se agrava con las altas temperaturas y la falta de limpieza habitual de las calles, lo que incrementa los malos olores y los riesgos para la salud pública.

Petición de solución inmediata

Ante la falta de contestación institucional, los residentes han decidido recurrir a los medios de comunicación para visibilizar su queja y lograr que, al menos, se reubiquen los contenedores en un espacio donde no generen molestias a las viviendas.

“Las fotos que enviamos son solo de este lunes, pero esa es la situación diaria”, lamentan, al tiempo que reclaman una actuación urgente para devolver la normalidad y la salubridad a su calle.