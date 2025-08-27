Atención Social realoja a los tres moradores de una cueva volcánica en la avenida Islas Canarias

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife procedió este martes al desalojo de una cueva volcánica situada en la avenida Islas Canarias, en el distrito Salud-La Salle, que estaba siendo ocupada por tres personas en situación de vulnerabilidad. La intervención, desarrollada a primera hora de la mañana, se llevó a cabo sin incidentes gracias a la coordinación entre las áreas municipales de Seguridad, Servicios Sociales, Servicios Públicos y el distrito Salud-La Salle.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, subrayó que este tipo de actuaciones “responden a la necesidad de garantizar la seguridad y la salubridad en el municipio, siempre desde una perspectiva social y de acompañamiento a las personas más vulnerables”. Según explicó, la medida “no se trata solo de recuperar un espacio público, sino de ofrecer una alternativa digna a quienes se encontraban viviendo en condiciones inadecuadas”.

Atención social y acompañamiento

La operación contó con la implicación del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), a través de su Unidad Móvil de Acercamiento (UMA), que ya había prestado asistencia a los afectados dentro de su labor habitual con personas en situación de calle o que residen en infraviviendas.

La concejala de Servicios Sociales, Charín González, recordó que este recurso “ofrece atención integral mediante un equipo multidisciplinar formado por profesionales del ámbito social y técnicos de emergencias sanitarias, con metodologías específicas de acompañamiento y derivación”.

Tras el desalojo voluntario, las tres personas recibieron la propuesta de alojamiento en el Centro Municipal de Acogida (CMA), donde se les garantiza atención social, alojamiento y seguimiento especializado con el fin de favorecer su inclusión.

Limpieza y cierre del espacio

Una vez abandonada la cueva, los trabajadores de Servicios Públicos, dirigidos por Carlos Tarife, realizaron labores inmediatas de limpieza y retirada de enseres, además de proceder a la adecuación del entorno para eliminar riesgos de insalubridad. “Se iniciaron también los trabajos necesarios para cerrar y vallar el espacio, con el objetivo de evitar futuras ocupaciones y garantizar la seguridad”, detalló Tarife.

La concejala del distrito Salud-La Salle, Zaida González, destacó que la coordinación entre las distintas áreas fue “clave para dar una respuesta integral y eficaz a esta situación”. Según apuntó, “nuestro objetivo es evitar que cualquier persona viva en condiciones insalubres y, al mismo tiempo, velar por la seguridad del entorno y de los vecinos y vecinas”.

Compromiso municipal

El Ayuntamiento de Santa Cruz recalca que este tipo de actuaciones requieren de un trabajo previo de seguimiento y acompañamiento, así como de la colaboración de varias áreas municipales, pero permiten alcanzar soluciones efectivas.

Con esta intervención, el Consistorio reafirma su compromiso con la atención a las personas más vulnerables y con la mejora de la seguridad y la convivencia vecinal en todos los barrios del municipio.