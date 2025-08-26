Vecinos de Las Ramblas exigen al ayuntamiento que multe a quien incumpla la ordenanza de limpieza en Santa Cruz

La recién constituida Asociación de Vecinos de Las Ramblas ha solicitado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la puesta en marcha de una campaña integral de concienciación y control de limpieza en esta emblemática avenida del distrito Centro-Ifara. La iniciativa contempla dos fases complementarias: una primera de sensibilización ciudadana y una segunda de aplicación estricta de sanciones para quienes incumplan la normativa, que podrían ascender a los 3.000 euros siempre que no sean contaminantes.

Los representantes vecinales de Las Ramblas reclaman que se impulse un debate en el pleno municipal que permita analizar en profundidad esta problemática y adoptar medidas estructurales «de ejecución a corto plazo».

Calendario de trabajo

El colectivo plantea un calendario dividido en dos bloques. En primer lugar, una fase educativa de dos a tres meses, con cartelería, refuerzo en medios digitales, talleres escolares y presencia de agentes cívicos. Posteriormente, proponen una fase sancionadora de tres meses, con refuerzo de inspectores, imposición de multas y comunicación pública de la campaña para reforzar su carácter disuasorio.

«Estamos convencidos de que la combinación de educación y control efectivo es la fórmula más adecuada para proteger la imagen de nuestra ciudad, fomentar la corresponsabilidad ciudadana y preservar un entorno urbano saludable», señalan desde la asociación.

Acciones concretas

Además de esta estrategia, los vecinos solicitan acciones inmediatas, entre ellas la actualización del plan de limpieza del barrio, la retirada urgente de grafitis, una desratización inmediata y la organización de un zafarrancho exhaustivo con información previa a los residentes. También han pedido mantener una reunión con el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, para que pueda comprobar sobre el terreno el estado de la zona.

Por su parte, la concejala del Distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, explicó que existe una comunicación «constante» con la asociación y que el encuentro celebrado este lunes con su presidente «estaba previsto con anterioridad, no tiene nada que ver con la aparición en prensa», en referencia al reportaje divulgado en EL DÍA.

Vecinos de la plaza de La Paz denuncian el abandono de la zona / Andrés Gutiérrez

Colaboración con el Distrito

Dávila reconoció que la limpieza y los casos de indigencia en la zona son las principales preocupaciones trasladadas por los vecinos. «Nos pidieron una reunión con el concejal de Servicios Públicos y se han mostrado dispuestos a colaborar en las fiestas patronales y en actividades de dinamización del barrio. Tienen muchas ganas y van a contar con todo nuestro apoyo».

La edil subrayó que el Distrito Centro-Ifara trabaja ya en acciones específicas para la Rambla Pulido con el objetivo de mejorar la calidad de vida y garantizar un entorno más agradable.

Ordenanza de residuos

Respecto a las demandas vecinales, la Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos y Limpieza de Espacios Públicos para una Economía Circular en Santa Cruz, publicada el 18 de enero de 2023, establece sanciones de hasta 3.000 euros en materia de limpieza de espacios públicos y protección del servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos, siempre que no se trate de residuos peligrosos o suelos contamientes, que podría elevarse a 3,5 millones.