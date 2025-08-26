Obras en Las Moraditas provocan grietas en una decena de viviendas

Los trabajos de cimentación que se llevan a cabo a la entrada del barrio de Las Moraditas, en el Distrito Ofra-Costa Sur, a su paso por la Autopista del Norte, traen por el camino de la amargura a los vecinos. Al menos una decena de propietarios de viviendas de la zona denuncian la aparición de grietas en las paredes y techos de sus inmuebles.

La presidenta de la Asociación de Vecinos Unidos por Las Moraditas, Sonia Rodríguez, formalizó un escrito por sede electrónica en la Gerencia de Urbanismo advirtiendo de los daños.

Vibraciones en las casas

Los trabajos comenzaron el pasado mes de abril, cuando se inició el replanteamiento de la parcela donde está previsto que se instale una gasolinera, así como un establecimiento de comida rápida. Los tres últimos meses han sido un calvario para los residentes en Las Moraditas, que aseguran que «cada vez que se pasa el rodillo se registran fuertes vibraciones que hacen temblar las casas».

La obra se ejecuta a la entrada del barrio y las molestias afectan incluso a viviendas que se localizan en la zona de la plaza del lugar. Conforme ha pasado el tiempo, la situación ha ido a peor. «Es imposible estar dentro de las casas porque se estremecen, en especial las ventanas. Parece que van a reventar los cristales en cualquier momento», cuenta una de las vecinas de Las Moraditas.

Documentación gráfica

En la documentación gráfica aportada se acredita la aparición de grietas en los puntos de encuentro entre las paredes y los techos, e incluso a mitad de las paredes, de forma transversal.

Las fuertes vibraciones causan las grietas, inciden los vecinos, y la situación ha empeorado desde finales de junio o comienzos de julio. En el barrio se localiza un mayorista de informática y las casas vecinas se estremecen cada vez que entra en acción el referido rodillo. «Se nos cae todo lo que tenemos en el mueble del cuarto de baño», cuenta un matrimonio que ha visto crecer este núcleo.

Auxilio de los bomberos

Antes de la denuncia formalizada este mismo lunes por la asociación de vecinos del barrio, semanas atrás se registró la presencia de efectivos del Consorcio de Bomberos porque los propietarios de algunas casas llegaron a temer por el desplome de sus viviendas.

«Aquí incluso existe un expediente abierto por la Policía Local de Santa Cruz a requerimiento de unos propietarios», advierte la dirigente vecinal.

Demandan una solución

Tanto el área de Seguridad, a través de la Policía Local, como la Gerencia de Urbanismo han tenido ya conocimiento de la situación que soportan los vecinos de Las Moraditas, que se muestran pesimistas ante la posibilidad de que vaya a revertir la incidencia.

De las casi diez casas afectadas, la mayoría ya han aportado a la propia asociación vecinal, que actúa de interlocutora, la documentación gráfica que alerta de la incidencia de las obras en la estructura de sus inmuebles.

Urbanismo, ojo avisor

Fuentes municipales consultadas precisaron que los trabajos se desarrollan en una parcela de propiedad privada, característica de la obra. Desde Urbanismo se realiza un estricto seguimiento a esta obra, al igual que en el resto que se ejecutan en la capital tinerfeña.

La aparición ahora de las grietas por las obras de la gasolinera y el establecimiento de comida rápida abre un nuevo capítulo dentro de las carencias que desde hace casi cuarenta años soporta Las Moraditas, como es el caso de los anunciados aparcamientos en los bajos de la plaza, que nunca se llegaron a entregar en un núcleo donde estacionar se convierte en misión imposible.

Demandas del barrio

Otro residente advierte de la situación de inseguridad que se ha instalado en el barrio, con una única vía de acceso y los vehículos, ante la falta de aparcamientos, sobre las aceras. De ahí que se insista en la necesidad de regular el tráfico, objetivo que se topa con un viario limitado, que casi se restringe a perimetrar el barrio. No es la única carencia que sortean en este enclave del Distrito Ofra-Suroeste. La falta de zonas deportivas lleva a los niños a echar mano de ingenio.

Los vecinos no ocultan su insatisfacción con la calidad del servicio de limpieza y baldeo de las calles, que se ha convertido en un artículo de lujo por lo poco frecuente. Otra necesidad se refiere precisamente a la citada plaza que culmina los ansiados estacionamientos. En su cubierta existe una pérgola que permite una sombra tan limitada como poco eficaz, explican algunos residentes.

Promesas incumplidas

En medio de promesas incumplidas y cambios de criterio técnico sobre el futuro de los aparcamientos –ahora todo parece supeditado a la rehabilitación integral de la plaza de Las Moraditas, que supondrá un coste de más de dos millones en dos años y medio–, los usuarios de la plaza piden soluciones más del día a día, como el mantenimiento de los pasamanos de la escalera.

En medio de la cronificación de las demandas vecinales heredadas casi de generación en generación, ahora surge el problema de las grietas, para lo que exigen una solución inmediata.