El Gobierno de Canarias aporta 4,1 millones a la rehabilitación del Teatro Guimerá

La Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, aporta más de cuatro millones de euros a las obras de rehabilitación del Teatro Guimerá, inmueble histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento y que forma parte del patrimonio cultural protegido en la delimitación de su entorno de protección.

La subvención asciende a un total de 4.174.340 euros y se destina a financiar de forma prioritaria la reforma integral del edificio para garantizar su seguridad estructural, accesibilidad y conservación de elementos ornamentales.

El Teatro Guimerá, con más de 160 años de historia, continúa albergando espectáculos y actividades culturales durante sus temporadas de programación.

Su valor histórico, arquitectónico y artístico es "indiscutible", y la actuación de rehabilitación busca conservar esos atributos frente al deterioro provocado por el paso del tiempo, recoge una nota del Ejecutivo.

Ante estas circunstancias, se han desarrollado diversas líneas de intervención para restaurar elementos ornamentales y mobiliario, y para resolver diferentes patologías estructurales detectadas en el edificio.

Con la necesidad de ejecutar de forma coordinada estas intervenciones en un único contrato de obras, se procedió a refundir en un único proyecto las intervenciones previstas en las propuestas anteriores, dando lugar al 'Proyecto Básico y de Ejecución de las Obras de Rehabilitación del Teatro Guimerá', aprobado por el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 17 de febrero de 2025.

La consejera, Migdalia Machín, destaca que este convenio "enfatiza la obligación de comunicar cualquier hecho que pueda poner en peligro la integridad de los bienes culturales y la necesidad de coordinar las actuaciones entre las distintas instituciones para tutela y gestión del patrimonio canario".

Asimismo, indica que "se contempla la difusión y divulgación del conocimiento y valoración de los bienes culturales de Canarias, integrándolos en los sistemas educativos y estableciendo programas para acercar el patrimonio a la ciudadanía, en colaboración con las administraciones públicas implicadas".

El convenio establece la financiación para las diversas intervenciones que requiere el inmueble, con el objetivo de avanzar hacia una reforma integral del Teatro Guimerá que permita la recuperación del patrimonio que alberga.