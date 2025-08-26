Medio millar de familias estrenarán 36 ascensores en Añaza en un año

Europa pone un pie en Añaza gracias al Programa de Actuaciones del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP), que se lleva a cabo en este barrio del distrito Suroeste y que permite una inversión total de 17.910.241 euros para la rehabilitación en la edificación, urbanización y reurbanización, así como para el equipo de información y gestión.

La mayoría de la aportación procede de fondos Next Generation, gestionados desde el área de Desarrollo Estratégico del Ayuntamiento en la etapa del entonces concejal de Viviendas Municipales, Juan José Martínez, quien, junto al responsable del distrito Suroeste, Javier Rivero, consideraron fundamental el desembarco de Añaza en los fondos europeos.

El ingenio de Francisco Montañés

Dos años después, la inversión se deja notar en las cinco parcelas donde se reparten un total de 521 viviendas. Los trabajos permiten no solo la colocación de 36 nuevos ascensores –en algunos casos hay bloques que estrenarán esta infraestructura después de más de veinte años residiendo–, sino también la mejora de la accesibilidad con rampas y hasta con el ingenio de técnicos como Francisco Montañés, de Viviendas Municipales, que inventó un sistema que permite romper barreras en una de las parcelas y garantizar el acceso hasta los garajes.

Junto a estas mejoras, se incluye la instalación de placas fotovoltaicas de última generación que alimentan termos de 140 litros por vivienda, instalados en cubiertas rematadas con un pavimento novedoso que permite rebajar hasta diez grados la temperatura en los últimos pisos, como ya disfrutan muchos vecinos. Las obras comenzaron en abril y se prevé que estén listas en octubre del próximo año.

Comunidades de propietarios

La financiación conseguida en la etapa de Juan José Martínez ha encontrado su continuidad en la supervisión de su sucesora al frente de Viviendas Municipales. Administradora de fincas de vocación, herencia de su abuelo, Belén Mesa impulsó la última etapa para garantizar que todas las comunidades de propietarios de Añaza estuvieran debidamente constituidas y pudieran cumplir con este requisito básico de Europa.

A partir de ahí, se encargaron los proyectos para que todo estuviera listo el pasado mes de diciembre, cuando se sacó a licitación las cinco parcelas de Añaza: la I-19, con cien viviendas, por 2,7 millones de euros; la C-10, de 92 viviendas, con 2,5 millones; la C-13, con 97 viviendas, por 2,6 millones; la C-14, con 92 viviendas, por 2,3 millones; y la parcela I-21 –donde están las casas azules y verdes–, con 140 viviendas, por 3,4 millones.

Un salto de calidad

En medio de este juego de iniciales y números, que parece una partida de ajedrez, los casi 18 millones de euros permiten desde abril la transformación de estas viviendas de Añaza, como explica Torres. Este vecino asegura que fue de los primeros en instalarse en los primeros cuatro bloques del barrio hace unos treinta años. Hoy se entrega a cuidar de su esposa, mientras es testigo de la transformación que se experimenta en el barrio, cuenta con satisfacción.

De las cinco parcelas, en cuatro de ellas se instalarán ascensores. En dos de ellas, la C-10 y la I-21, se colocarán estas instalaciones por primera vez; hasta la fecha, los vecinos solo podían acceder por las escaleras. Para atender la demanda de los noventa y dos vecinos de la C-10 se instalarán doce ascensores, mientras que en la I-21, que se divide en 1 y 2, se habilitarán diez elevadores en el primer caso y seis en el segundo.

Renovación de ascensores

Y no se queda ahí la inversión. También en la parcela C-13 se reemplazarán los cuatro ascensores que existen en la actualidad, al igual que ocurrirá en la C-14, donde, a su vez, se instalará un quinto, que gracias al ingenio de técnicos de Viviendas Municipales como Francisco Montañez, permitirá dar acceso hasta los garajes, si bien hasta ahora había que sortear un laberinto entre plazas caminando para llegar. Todo eso será historia en el plazo de un año, cuando se prevé que ya esté lista la obra.

El programa de actuación para mimar el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) está financiado al 77% por fondos Next Generation, con la participación del Ministerio de Vivienda, así como del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que contribuye con un 11%, más un 8% desembolsado por el Cabildo de Tenerife y un 4% que procede de la aportación de los vecinos. De esta forma, cada vivienda se beneficia de una subvención media de 33.000 euros.

Colaboración vecinal

Además de tener los pliegos de licitación de los lotes de obra culminados en diciembre, lo que permitió cumplir con los primeros plazos, ha sido fundamental la colaboración vecinal y la acogida a las soluciones planteadas por los técnicos municipales para la implantación de ascensores en parcelas donde no existían, como en la C-10, donde se beneficiarán 92 familias, y en la I-21, con 140 vecinos.

Para garantizar la accesibilidad, se levantará la estructura del ascensor en el patio central y se accederá a través de pasarelas hasta donde se localiza el comedor en algunos casos y una habitación en otros. Todo ello garantizando siempre la privacidad y el acceso limitado a cada vivienda, pero mejorando la calidad de vida, que también se traduce en la revalorización de los inmuebles, además de ampliar la esperanza de vida con la mejora en las fachadas mediante el uso de pinturas envolventes.

En uno de los jardines, situado en un tramo del paseo Marruillo, un gallo parece vigilar el avance de los trabajos, que se simultanean con la vida cotidiana, mientras no falta quien demanda que se contrate más mano de obra para dar mayor ritmo a la obra, en un cambio notable que ya se deja sentir en Añaza.