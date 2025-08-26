El Distrito de Anaga limpia las pistas y solares que reclaman los vecinos de Roque Negro

Los vecinos de Roque Negro hacen pública su satisfacción y felicitación por la intervención inmediata del Distrito de Anaga, que dirige Gladis de León, y que ha permitido la limpieza de pistas y solares municipales.

Los residentes advirtieron de su preocupación por el abandono de la zona, al asegurar que Valoriza no había acondicionado los referidos enclaves y temían que no se pudieran llevar a término los fuegos artificiales previstos para el próximo fin de semana con motivo de las fiestas patronales, que tienen carácter lustral.

Finalmente, la oficina de zona, y en particular su director, Samuel Suárez, se encargó de enmendar la plana a Valoriza, cuya actuación fue cuestionada por los vecinos, y desde el Distrito se contrató personal de mantenimiento que se destinó al adecentamiento de la zona.

El cacerío de Roque Negro, en el macizo de Anaga, celebra este fin de semana sus fiestas en honor a la Virgen de Fátima, con un programa que tendrá como acto central la procesión lustral del domingo, una cita que se desarrolla cada cinco años y que no se ha podido celebrar en la última década debido a la pandemia.

La festividad dará comienzo el sábado 30 de agosto, a las 22:00 horas, con la misa en la parroquia de San Roque Negro, presidida por el párroco de la zona. A continuación se celebrará la tradicional procesión por el recorrido de costumbre, que culminará con un espectáculo de fuegos artificiales.

El domingo 31, a partir de las 13:30 horas, tendrá lugar el rezo del rosario en la zona de La Porquera, desde donde saldrá la procesión lustral con la Virgen de Fátima, acompañada por San Roque. En el trayecto se producirá el encuentro con los vecinos de Casas de la Cumbre, que llevarán en andas a San Blas, patrón de la parroquia a la que pertenecen las ermitas de la zona.

Con este encuentro se pondrá el broche a una cita muy esperada por los vecinos y devotos, que recuperan una de sus tradiciones más queridas después de diez años de ausencia.