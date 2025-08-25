Roque Negro celebra sus fiestas lustrales el fin de semana... y las pistas y solares municipales sin limpiar

La Asociación de Vecinos de Roque Negro traslada su preocupación porque llegue el domingo, cuando se celebran las fiestas lustrales de este núcleo del interior de Anaga, y no se puedan lanzar los fuegos artificiales debido a que no se ha acondicionado la limpieza de la pista y los solares municipales de la procesión.

Dirigentes vecinales advierten de que solo restan cuatro días para la celebración y, a pesar de la mediación llevada a cabo con el Distrito de Anaga, la empresa concesionaria del servicio Valoriza no ha procedido a limpiar la zona.

«El pasado viernes acudió un operario que limpió el perímetro de la parcela donde se coloca a la Virgen cuando se lanzan los fuegos, pero resta toda la zarza por retirar y el tiempo apremia», advierten.