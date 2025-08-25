Fuera de servicio la mitad de los coches de patrulla de la Policía Local

El sindicato CSIF denunciado la «situación crítica» que atraviesa el parque móvil de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, con menos de la mitad de los vehículos operativos y el uso forzado de coches antiguos y camuflados que «no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y prevención».

Jesús Illada, delegado sindical de CSIF en la Policía Local, explica que de los 28 vehículos de patrulla disponibles, solo diez están en servicio, mientras que 14 permanecen en el taller y otros cuatro coches tipo Ford Kuga, pese a estar rotulados, «carecen de mampara para detenidos». «El problema es que el renting no renueva los patrullas», denuncia Illada. «Cuando un coche se queda viejo y requiere muchas reparaciones, en lugar de sustituirlo por otro patrulla, como haría cualquier renting normal, nos asignan vehículos camuflados que no sirven para el trabajo policial en la calle».

Imagen de archivo de un coche de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. / E. D.

"Efecto dominó"

Según el representante sindical, esta situación provoca un «efecto dominó» que deja a la plantilla sin medios: «Los pocos coches que quedan operativos se usan mañana, tarde y noche, se estropean más rápido, entran al taller y al salir ya están reventados otra vez. Así nunca tenemos vehículos suficientes». Illada califica de «absurdo» el sistema de renting actual, por el que el Ayuntamiento abona 1,25 millones de euros anuales para mantener un parque móvil que «no se renueva y que no cubre las necesidades específicas de la Policía Local».

El delegado sindical añade que se han incorporado a la operativa furgones de la Unipol de 2004, hasta ahora abandonados en un garaje, que presentan graves deficiencias: «Uno no tiene cinturón de seguridad para el conductor, ninguno cuenta con aire acondicionado y algunos carecen de anagramas oficiales, pese a estar en servicio en plena ola de calor».

Estamos saliendo a la calle con una ranchera que no tiene aire acondicionado ni mampara Jesús Illada — Delegado del sindicato CSIF en la Policía Local

Además, recuerda que algunos de los coches en circulación «ni siquiera cumplen con el decreto del Gobierno de Canarias que homogeneiza los medios técnicos de las policías locales», al carecer de rotulación adecuada, climatización y mampara para detenidos.

«Estamos saliendo a la calle con una ranchera que no tiene aire acondicionado ni mampara, un coche que fue de la Unipol y que raspando los anagramas lo han puesto a trabajar como patrulla, cuando eso es una auténtica burrada», lamenta Illada.

"En abril de 2026 se renovará la mayoría de los vehículos de la Policía y todos estarán rotulados" Gladis de León — Concejala de Seguridad de Santa Cruz de Tenerife

La concejala de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Gladis de León, asegura este lunes que el parque móvil de la Policía Local se encuentra cubierto por el actual contrato de renting, que vence en su mayoría a finales de septiembre pero que podrá prorrogarse durante nueve meses más «si fuera necesario».

De León adelantó que el consistorio ya trabaja en un nuevo contrato de renting que, según sus previsiones, se adjudicará a principios de abril de 2026. «En este pliego habrá más vehículos y todos estarán rotulados», precisó la edil. La renovación se llevará a cabo al 90% en abril y el resto se culminará en un segundo lote previsto para el mes de septiembre.

Respecto a las críticas sindicales por el uso de coches camuflados o de furgones de la antigua Unipol, la concejala defendió su utilización en servicios excepcionales. «El uso de vehículos no rotulados es para casos muy concretos como el traslado de menores, actuaciones en violencia de género o vigilancia para evitar la quema de contenedores o incendios forestales, como en Anaga», explicó.

Emergencias garantizadas

De León añadió que estos coches incorporan medios portátiles acústicos y lumínicos que garantizan la operatividad en situaciones de emergencia. «Se trata de usos puntuales y no de la dinámica habitual del servicio», recalcó.