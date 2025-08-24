Anaga no cuenta con un plan contra incendios forestales

El Grupo Municipal Socialista, a través del concejal Florentino Guzmán Plasencia, solicita al gobierno municipal de Santa Cruz de Tenerife que apruebe «de inmediato», y a través del Pleno, el Plan de Actuación Municipal contra Incendios Forestales (PAM-IF). Un documento «imprescindible para garantizar la seguridad de los habitantes de Anaga», del que asegura que «está en un cajón hace meses». La concejala de Seguridad, Gladis de León, responde que «existe un protocolo que se cumple y se usa» y «no está en ninguna gaveta». Reconoce que «no lo hemos llevado a pleno» a la espera de las modificaciones anunciadas en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca), que «está por encima en el planeamiento».

Tino Guzmán pide «incorporar las observaciones técnicas ya remitidas por la Dirección General de Emergencias» y denuncia la «inacción» del gobierno municipal en un verano con fuegos forestales «que arrasan miles de hectáreas en la Península y obligan a evacuar a cientos de personas». Cree que «debería servirnos de lección».

Argumenta el concejal del PSOE que «el propio Ayuntamiento reconoció, en respuesta oficial (abril del año pasado), que el plan fue redactado por la empresa especializada Demontes» e incluye «puntos de reunión, rutas de evacuación y lugares de acogida para la población y sus animales». Sin embargo, «el documento continúa pendiente de aprobación por el Pleno y de su homologación por la Comisión Autonómica de Protección Civil, lo que en la práctica deja a Anaga sin un protocolo operativo en caso de incendio». Plasencia es tajante: «Cuando llega la emergencia, es demasiado tarde para improvisar».

El PSOE plantea «una alternativa inmediata» de cuatro puntos: aprobar el plan en el pleno municipal, garantizar la homologación autonómica en la próxima convocatoria de la Comisión de Protección Civil, impulsar una campaña de información vecinal para explicar las medidas a tomar en caso en caso de incendio y activar simulacros de evacuación en los núcleos rurales de Anaga, para que la población sepa cómo actuar en caso de emergencia real. A juicio del edil socialista, «no basta con decir que el plan está en trámite; lo que necesitamos es que esté en vigor, difundido y operativo».

Como responsable de Seguridad, Gladis de León incide en que «estamos a la espera de la actualización en la norma básica de Protección Civil, el Plateca, que está por encima de los planes con plazo hasta 2027 para adaptarnos a esa nueva normativa». Deja claro que «lo tenemos preparado» y anuncia que «lo llevaremos al pleno».