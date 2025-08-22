Basura, peleas e inseguridad en Santa Cruz de Tenerife: vecinos de la capital denuncian la situación de un solar abandonado

La insalubridad se ha apoderado de un solar abandonado en plena capital de Tenerife. Vecinos de la zona denuncian que en este terreno, que colinda con las calles Carmen Monteverde, San Francisco de Paula y Miraflores, lleva tiempo abandonado y se acumula la basura que tiran ahí diversas personas. La situación ha empeorado en los últimos tiempos, y este no es el único problema que han registrado.

Francisco Javier, vecino de uno de los edificios cercanos al solar, comenta que la situación comienza a ser insostenible: "Hemos vivido peleas en el callejón, personas teniendo relaciones sexuales en el interior del solar o gente drogándose a plena luz del día". En los últimos meses, el problema se centra en la basura, ya que una persona se encarga de lanzar todo tipo de objetos como si eso fuera su almacén. "Mi salón y mi dormitorio dan para ese solar y es habitual la llegada de malos olores desde este terreno".

Distintas fincas han presentado quejas sobre esta situación a lo largo del tiempo. "Hace dos o tres años me puse en contacto vía telemática con Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y mandaron una cuadrilla que entró y limpió todo el solar, pero con el paso del tiempo ha vuelto a empeorar la situación", afirma Francisco Javier, testigo directo de la evolución de esta zona de la capital.

Basura en un solar de Santa Cruz / E. D.

Pese a las denuncias telefónicas de algunos vecinos a la Policía Local de Santa Cruz, los problemas se mantienen en la zona, generando un ambiente insalubre e inseguro para los vecinos de distintas fincas. Cerca de este lugar se encuentra el centro de salud Doctor Guigou, visitado diariamente por centenas de personas y muy cerca de la zona comercial de Teatro Guimerá, calle la Noria y calle Castillo. Además, en los muros que rodean el solar se puede ver el logo del ayuntamiento santacrucero varias veces, entre frases de personajes célebres y pintadas callejeras.

No es el único solar de la zona

Uno de los focos de infección que había anteriormente en la zona eran las ratas, aunque parece que se han erradicado por una colonia animal distinta: "Ratas han habido, pero hace tiempo que ha mejorado debido a que, en otro solar que se encuentra más arriba, hay una colonia de gatos que se ha encargado de ello".

La vivienda de El Toscal que ha sido liberada la madrugada de este sábado tras ser ocupada. / E. D.

En la calle Carmen Monteverde se encuentran varios solares, edificios a medio construir o casas en ruinas en afean Santa Cruz y dotan la zona de una sensación de inseguridad que aumenta con el paso del tiempo. Una problemática la de los solares vacíos o con inmuebles en decadencia que se extiende por otras partes del centro de Santa Cruz, como en la zona de El Toscal o de La Salud.