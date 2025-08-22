366 cruceros en Santa Cruz de Tenerife hasta final de año en el inicio de la temporada alta

La dinámica del tráfico de cruceros en el Puerto de Santa Cruz se mantiene al alza con un 26% más de pasajeros entre enero y junio de este año respecto al mismo periodo del año anterior. Ratifican esa progresión las previsiones a corto plazo. Así, en los cuatro últimos meses del año, en el inicio de la temporada alta (octubre-mayo) se espera que atraquen 366 buques con la vitola turística, Especial incidencia en noviembre cuando serán 160 y diciembre con 159.

En septiembre se esperan seis barcos y en octubre 41 para dar paso al aluvión de los dos últimos meses del año con el añadido de que tendrán presencia en los muelles, bien de Ribera o Sur, los 30 días de noviembre y los 31 de diciembre. Cabe destacar que el da 3o serán nueve los buques los que pasen por el puerto mientras que otros cuatro llegarán el último día de año. Entre los once, algunos clásicos en el atraque chicharrero como el alemán Mein Schiff 7 o el Aidacosma de bandera italiana.

Los puertos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife recibieron la llegada de 893.594 cruceristas entre enero y julio, lo que supone un 33,4% más que el mismo periodo del año anterior, mientras que en los de Las Palmas se registraron 1.193.918 millones, un 23,8% más.

En los primeros seis meses de 2025 atracaron 56 barcos más, de 171 a 227, un aumento del 32,7%

Según los datos hasta junio de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, y con mayor detalle, el tráfico de cruceros en el Puerto capitalino entre enero-junio de 2024 y el mismo periodo de este año aumentó en 56 unidades, un 32,75%, al pasar de 171 a 227. En cuanto al número de pasajeros crecieron en total en 128.888 (+26.65%), pues de 483.690 pasaron a 612.578.

En el sexto mes del año pasado ocho cruceros atracaron en Santa Cruz por los cuatro de 2025, un 50% menos. Eso trajo como consecuencia un descenso de pasajeros en el índice interanual de 8.217, un 34,18%, ya que fueron 15.830 frente a 7.613, respectivamente.

Del total de cruceristas registrado en los primeros seis meses de este año, 340.559 visitaron la ciudad en escalas de tránsito, con un incremento del 11%, y 272.019 lo han hecho en operativa de puerto base, lo que supone un aumento del 53,7%. En todo 2024, arribaron al Puerto chicharrero 352 cruceros y este año está previsto que lo hagan en total unos 415.

Puertos de Tenerife estará presente en setiembre en la Seatrade de Hamburgo, la feria líder del sector

Buenos momentos para Puertos de Tenerife en el sector de cruceros que se traducen en los datos y también en la presencia en los principales foros especializados de Europa. Así, del 10 al 12 de septiembre el ente acudirá a la Seatrade 2025 de Hamburgo (Alemania), la feria líder en el continente con 3.500 profesionales de 90 países. Un espacio idóneo para «mantener reuniones estratégicas con las principales navieras y explorar colaboraciones en proyectos».

Puertos de Tenerife acude de la mano de Puertos del Estado, Cruises Atlantic Islands y MedCruise, asociación que impulsa la industria de cruceros en el Mediterráneo y mares adyacentes.