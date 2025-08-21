El reciclaje en el contenedor orgánico crece en un 30% en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife alcanza las 171 toneladas de residuos orgánicos depositados por los ciudadanos en el contenedor marrón durante el mes pasado. El municipio capitalino refuerza así su apuesta por el reciclaje como resultado de la implantación progresiva de recipientes diseñados para estos restos. El incremento es del 30,1% en la recogida. La cantidad exacta asciende a un total de 171.400 kilogramos, gracias a la instalación en los distritos de Salud‑La Salle y Centro‑Ifara.

Compromiso

Este crecimiento refleja el compromiso municipal con la sostenibilidad y la mejora continua en la gestión de residuos urbanos. Viene acompañado, además, de un alto nivel de calidad en el proceso de separación, ya que el resto depositado en los contenedores marrones alcanza un índice de pureza del 98% de media.

Balance

El balance evidencia un aumento de 39.620 kilogramos respecto al mismo mes del año anterior. El alcalde, José Manuel Bermúdez, afirma que «estos datos demuestran que los vecinos están cada vez más involucrados con el reciclaje y la economía circular». El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, destacó que «los buenos resultados son fruto del refuerzo de los servicios de recogida, la mejora en la infraestructura de contenedores marrones y las campañas de concienciación».

Sistema

El sistema de recogida de residuo orgánico cuenta con más de 400 contenedores marrones ya operativos en los distritos de Salud‑La Salle y Centro‑Ifara, y está previsto que próximamente se extienda al resto de la ciudad.

Separar

El denominado quinto contenedor recoge principalmente restos de carne, pescado, marisco, cáscaras de huevos, frutos secos, posos de café y té, huesos de fruta y pequeños restos vegetales. Separarlos correctamente es clave para convertirlos en compost. Este sencillo gesto cotidiano también tiene un impacto ambiental positivo, ya que permite reducir la cantidad de residuos que acaba en vertederos y disminuir notablemente la emisión de gases de efecto invernadero.

La llave

El Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía un kit de orgánica, que incluye una llave para abrir los contenedores. Puede solicitarse de manera gratuita en la Oficina de Atención Ciudadana, en la plaza Curtidos Hermanos Dorta, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Liderazgo

La capital lidera y es pionera en la instalación del contenedor marrón. En la Isla solo cuentan con él ocho municipios más, de los 31 totales:seis en la Mancomunidad Nordeste (El Rosario, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria y Santa Úrsula) como experiencia piloto y cantidades pequeñas, La Laguna, que está empezando. y Granadilla de Abona. Apenas se tratan al año poco más de 2.100 toneladas, una gota de agua en el océano de las 670.000 que llegan al Complejo Ambiental de Arico.