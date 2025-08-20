Santa Cruz retira más de 271.000 kilos de enseres voluminosos en julio

l Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife retiró durante el pasado mes de julio un total de 271.170 kilos de enseres voluminosos, lo que supone un incremento del 5,4% respecto al mismo mes de 2024, cuando se recogieron 257.205 kilos.

Desde el consistorio se destaca que la cifra refleja cómo en los meses de verano se aprovecha para realizar limpiezas generales en el hogar y deshacerse de muebles o electrodomésticos. Por ello, el Ayuntamiento hizo este miércoles un llamamiento a la ciudadanía para que use el servicio municipal gratuito de recogida y evite la acumulación de residuos en la vía pública.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, subrayó que los datos demuestran el creciente uso del servicio:

“Contribuye directamente a mantener una ciudad más limpia y ordenada”, afirmó, recordando además que es fundamental seguir concienciando para que estos residuos no se abandonen en las calles.

En la misma línea, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señaló que el incremento en la recogida refleja tanto la eficacia del servicio como la necesidad de reforzar los mensajes de sensibilización. Insistió en que muebles, colchones y electrodomésticos deben depositarse a través del servicio municipal, que puede solicitarse en la web oficial o en el teléfono 922 224 849.

Este servicio permite a cualquier vecino programar la retirada de hasta cinco objetos voluminosos en su portal, evitando sanciones y mejorando la limpieza urbana. El Ayuntamiento recordó que el abandono de enseres fuera de los contenedores está considerado una infracción que puede suponer multas de hasta 3.000 euros.