Santa Cruz de Tenerife pone al cobro 12,7 millones de euros del tributo a 3.800 empresas

El área de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Servicio de Gestión Tributaria, pone al cobro recibos por valor de 12.745.861 euros en los padrones fiscales del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y la Tasa de Basura Negocios. El total de empresas que deben afrontar el abono son en principio 3.800. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó el anuncio de un expediente que permanecerá en exposición pública, y podrá ser consultado por los contribuyentes, durante 15 días hábiles.

Cifra de negocios

E l IAE deben afrontarlo aquellas sociedades registradas en el municipio capitalino que tuvieron un ingreso neto de su cifra de negocios superior al millón de euros anuales en el ejercicio económico correspondiente, en este caso el de 2024. Es decir, la facturación llevada cabo durante ese período, una vez deducidos impuestos como el IGIC. Esas son, según este censo, un total de 3.800 compañías de los que se espera 9.218.574 euros. En cuanto a la tasa por la gestión del servicio de residuos sólidos de negocios se ponen al cobro 13.497 recibos con un importe de recaudación de 3.527.287 euros.

Atención

La atención durante la exposición pública se realizará a través de la página web del Ayuntamiento en el Servicio de Atención al Contribuyente en línea, https://www.santacruzdetenerife.es/web/serviciosmunicipales/hacienda. Los interesados deben acreditar tal condición para poder recibir la información tributaria que figura en la base municipal de datos correspondiente.

Recursos

Una vez que el recibo con el importe a pagar llegue a manos del contribuyente será posible presentar recurso de reposición ante el órgano que dicta el acto de publicación del expediente, o bien una reclamación al Tribunal Económico Administrativo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. En ambos casos, el plazo para interponer los respectivos recursos será de un mes a partir de la publicación.

Plazo de pago

El plazo de pago para las empresas se abre el próximo 15 de septiembre y corresponde al segundo periodo de abono voluntario de los impuestos municipales después del IBI, el rodaje y la tasa de basura de viviendas. Son los tributos que afectan a los negocios instalados en el municipio. Este periodo se extenderá hasta el 21 de noviembre por lo que tendrán un plazo de dos meses para cumplir con el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y la Tasa de Basura de Negocio. Sobre esta última, el Consistorio, a través del área de Hacienda, aclara que, a diferencia del año pasado, cuando se aplicó una bonificación del 50% en los recibos, en esta ocasión, y como consecuencia de la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa de Residuos Sólidos de Negocios, ésta se tendrá que pagar al 100%.

Pago voluntario

El Ayuntamiento de Santa Cruz indica que, transcurrido el plazo señalado como periodo de pago voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo, intereses de demora y, en su caso, las costas que causen. Un proceso habitual en los periodos de pago.

Censo empresarial

La capital tinerfeña cuenta, según datos del Istac del pasado mes de mayo, con 7.068 empresas inscritas, la cifra más alta desde 2012, cuando había 7.148 en Santa Cruz. Si bien el indicador varía discretamente de un mes a otro, se mantiene por encima de las siete mil empresas en los últimos meses. En comparación con mayo del año pasado, cuando había inscritas 7.007, el crecimiento es de un 0,9%. Las más numerosas tienen menos de 10 empleados y pertenecen al sector Servicios.

Peso insular

Los negocios establecidos en Santa Cruz suponen el 25% de los que hay en todo Tenerife. Por tanto, una de cada cuatro empresas de la Isla tienen sede en la capital, siendo el municipio con más, por delante de La Laguna (4.122); Arona (3.200); Adeje (2.305) y Granadilla de Abona (1.421).