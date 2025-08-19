La zona de El Bloque permanece operativa para el baño, pero luce bandera amarilla

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informa de que durante la mañana de este martes y hasta el mediodía la zona de baño de El Bloque, aunque está plenamente operativa, presenta bandera de color amarillo, tras detectar una pequeña mancha de aceite en la superficie, probablemente debida al mar de fondo y las condiciones meteorológicas sufridas en estos últimos días en este espacio del litoral capitalino.

En la jornada de este lunes, Protección Civil izó la bandera roja, a instancias de los socorristas, tras detectar la presencia de basura de mar de fondo en la superficie del agua, una circunstancia que puede darse en este enclave bajo determinadas condiciones del mar y que obliga a desaconsejar temporalmente el baño por razones de seguridad y salubridad.

De manera paralela y dentro de las actuaciones que se realizan de forma rutinaria, el área de Sostenibilidad Ambiental y Sanidad del Ayuntamiento capitalino recogió este lunes diversas muestras de agua, que fueron enviadas al Servicio de Inspección Sanitaria y Laboratorio del Área de Salud de Tenerife del Servicio Canario de Salud (SCS), administración adscrita al Gobierno autonómico que se encarga de estos análisis e informa solo cuando la calidad del agua no presenta los parámetros ideales para el uso por parte de los bañistas.

Cabe señalar que, desde la tarde del lunes, la zona de baño de Los Charcos, en Valleseco, aledaña a El Bloque, mantiene la bandera verde, por lo que se encuentra abierta al uso público sin restricción alguna.

Para finalizar, se recuerda que el ayuntamiento, a través de sus canales oficiales y redes sociales, seguirá ofreciendo información a la ciudadanía ante cualquier novedad que se produzca en las distintas zonas de baño de la ciudad, al tiempo que recuerda que se envían muestras del agua, de manera rutinaria, de las zonas del litoral de Valleseco, San Andrés y Las Gaviotas a Sanidad del Gobierno de Canarias, que se pone en contacto con esta administración si existe alguna anomalía detectada en los análisis.