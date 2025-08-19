Los residentes en Las Ramblas de Santa Cruz se consideran vecinos de tercera

El ámbito de actuación de este nuevo colectivo de participación ciudadana va desde la rotonda de la Avenida de Bélgica a la plaza de toros y, por la parte baja, hasta la plaza de Weyler.

Reynaldo es uno de los inquietos vecinos que comenzó creando un grupo de WhatsApp para hacer un frente común. Por ahora ha reunido a un centenar de residentes que advierten del deterioro de esta zona de Santa Cruz y reprueban la labor del equipo de gobierno, dando por amortizado a su alcalde. En septiembre esperan su constitución oficial como colectivo, aunque no descartan un frente común junto a asociaciones de otros barrios en demanda de mejor limpieza en las calles.

El recorrido junto al portavoz vecinal comienza en la plaza de La Paz, junto al kiosco y al baño público, que cumple el mismo servicio dentro y fuera, como evidencia el cerco de los jardines por el aumento de la mendicidad.

Los bancos de Las Ramblas amanecen ocupados por sintechos y con restos de latas de cerveza de tertulias que se prolongan por la tarde-noche. «La idea de unir Las Ramblas con un paseo peatonal ha incrementado el número de visitantes», reconocen, pero también sus consecuencias: no se limpia la zona.

Entre los puntos negros cercanos a la plaza de La Paz, la sede de La Caixa, donde cada noche residen dos personas bajo el cajero. «No hay que olvidar que tenemos cuatro colegios en este ámbito», alerta este representante vecinal, que disculpa a la Policía por no intervenir ante el incremento de personas que consumen alcohol o pernoctan en la vía pública. «No tienen un protocolo claro de cómo actuar», lamenta.

Uno de los árboles de la zona, con restos de basura. / Andrés Gutiérrez

«Las aceras están para levantarlas y volverlas a construir», afirma, por su deterioro y suciedad. «Pedimos servicios públicos mínimos y básicos para garantizar dignidad y salubridad». Del kiosco La Paz al antiguo Cine Víctor, hoy clausurado y convertido en «hotelito de sinhogar», cuenta Reinaldo, mientras señala papeleras desbordadas y hasta una farmacia que regula el acceso con cristalera.

Tan pronto elogia la app que recogía denuncias vecinales y permitía seguir su resolución como lamenta que haya quedado fuera de servicio. «Este ayuntamiento lleva mal dar información sobre cómo se resuelven las cosas».

Para este vecino se ha roto la clave para garantizar limpieza y seguridad: educar, multar y limpiar. «Santa Cruz quiere llegar alto sin hacer bien las cosas pequeñas», denuncia en su recorrido hacia la Rambla de las Asuncionistas, cerca del Hiperdino, donde lamenta el estado de los baños públicos soterrados, cerrados pero sucios. Reitera la demanda de limpieza y seguridad y recuerda que «estamos a menos de quinientos metros del único centro de acogida de Santa Cruz», sin pasar por alto el deterioro de esculturas que son reclamo internacional.

Una pared llena de pintadas. / Andrés Gutiérrez

«Aquí hay un plan para inaugurar pero ninguno para mantener», aseguran, y añaden que la concejala del distrito Centro, Purificación Dávila, se ocupa más de El Toscal que de otros barrios.

Genaro, jubilado tras una vida laboral en Telefónica, lo tiene claro cuando se le pregunta por la limpieza: «jodida». Como muestra, los enseres abandonados en la calle Ramón y Cajal. Y no son excepción. También en Juan Pablo II, Benavides, Castro… casi en cada acera.

De vuelta por la Rambla de Pulido, una obra impide el tránsito por la acera de sol, como explica Cristi, de la joyería del mismo nombre. El estanco con el que comenzó su padre elevó categoría con esfuerzo, hasta lograr un taller joyero. A la altura del número 31 de la Rambla de Pulido se trabaja en el interior de un edificio que, se dice, se habilitará como centro para mayores. La falta de señalización impide conocer arquitecto, plazo o licencia.

En esta percepción de abandono e impunidad, otro testimonio: Vicente, del restaurante Don Pelayo. El 4 de enero sufrió una paliza y le robaron; hoy todas las noches va en taxi a su casa, de Benavides a la plaza de Weyler, por seguridad. El lector puede intuir su valoración del barrio. Los residentes se resisten a permitir el olvido de esta zona; comparten la preocupación por el abandono. Y amenazan con plantar cara. La unión hace la fuerza.