Ni Da Canio ni McDonald’s: fue la cadena de restaurantes más famosa de Tenerife y luego desapareció

En la memoria de quienes vivieron los vibrantes años 80 y 90 del pasado siglo en Santa Cruz de Tenerife, un nombre destacaba por encima de todos a la hora de pensar en salir a comer fuera.

Era una época en la que las grandes cadenas de restauración todavía no se habían instalado en la isla: McDonald’s abría su primer local en Playa de Las Américas a finales de los 80 y poco después en la Plaza de La Candelaria capitalina. Otras como Telepizza o Pizza Hut ni estaban ni se les esperaba, de momento.

En ese contexto de apertura a nuevos modelos de negocio en el sector de la restauración surgió una pizzería que acabaría convirtiéndose en un emblema de la ciudad, ampliando su presencia dentro de los límites municipales pero también fuera de ellos (como en La Laguna o Tegueste), llegando a ser de manera oficiosa, la primera cadena de restaurantes italianos en Tenerife: la pizzería-trattoría Da Gigi.

El símbolo de una generación

La dinámica era casi un ritual. Si un grupo de amigos o familiares querían reunirse para comer, es muy probable que en la mayoría de las ocasiones optara por cenar en la pizzería Da Gigi de la avenida Francisco La Roche (popularmente conocida como la avenida de Anaga).

Se trataba de un local de dos pisos famoso principalmente por sus pizzas, pero también por sus platos de pasta italiana y sus carnes jugosas.

Pizzería Da Gigi en su última etapa en la aven ida de Anaga / TripAdvisor

En el afamado local, ahora ocupado por otro neogico de restauración, era habitual encontrarse con destacadas personalidades de la política, la cultura y el deporte de la isla.

También era una visita obligada para quienes viajaban a la isla en aquella época de esplendor. Era, por ejemplo, uno de los restaurantes de referencia del fallecido Michael Robinson cuando visitaba la isla junto a Carlos Martínez para narrar los partidos del CD Tenerife cuando competía en la primera división del fútbol español. Asimismo, muchos equipos (de fútbol y otras disciplinas) lo elegían también por su fama, su calidad y la amplitud del local, dando más lustre si cabe a la marca Da Gigi.

Más restaurantes

Su éxito era tal que pronto empezaron a surgir nuevas sedes, como las que más tarde se inauguraron en la Rambla de Santa Cruz (en un local que lleva vacío desde que se cerrara el negocio), la plaza de Isabel II (también conocida como La Pila) o en el Callejón del Combate.

Sin embargo, la proliferación de la oferta gastronómica en la ciudad afectó directamente a la marca, que una vez entrado el siglo XXI comenzó a perder influencia en favor de otras, locales como Da Canio (el ejemplo más parecido a Da Gigi en la isla) y nacionales como las ya mencionadas Telepizza o Pizza Hut (esta última con un recorrido bastante limitado).

Por ello, aunque sus sabores italianos cautivaron durante años, Da Gigi ya no existe. Los dueños fueron cerrando un negocio tras otro y, después de un pequeño resurgimiento en la década de 2010, finalmente cerró los locales que quedaban tras la pandemia de Covid-19, que terminó de enterrar sus aspiraciones de supervivencia.

Un recuerdo imborrable

Pese a todos los que vinieron después, ninguna otra cadena de restaurantes ha llegado a tener el mismo alcance emocional que tuvo Da Gigi entre los santacruceros. Era ese punto de encuentro culinario previo a la noche, donde coincidían tanto amigos como figuras del deporte o la cultura local, anticipando el pulso vibrante de la ciudad.

No fue solo una cadena, fue un icono urbano que condensaba expectación, sabor y complicidad. Es por ello que su recuerdo sigue vivo en quienes buscan ese sabor de antaño, esa mezcla de buena comida italiana y arraigo local.