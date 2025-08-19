Comienza la construcción del espacio lúdico Juan XXIII en el viejo polideportivo del barrio

El espacio lúdico y deportivo tiene un coste de 2,7 millones y finalizará en quince meses

Operarios proceden a la retirada de los módulos infantiles del antiguo polideportivo de Juan XXIII.

Operarios proceden a la retirada de los módulos infantiles del antiguo polideportivo de Juan XXIII. / Andrés Gutiérrez

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

Tras más de seis años de una compleja tramitación administrativa, el lunes 18 de agosto comenzaba las obras del espacio lúdico y deportivo Juan XXIII, una de las actuaciones más ambiciosas de los últimos años que se lleva ya a cabo en el Distrito Ofra-Costa Sur. La empresa Ecocivil Electromur es la encargada de ejecutar los trabajos, con un presupuesto de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

Con el inicio de la semana, también se procedía a desmontar los módulos infantiles para dejar expedita la zona. Donde hasta ahora había porterías, aros y algunos bancos propios de parques, en unos días comenzará el acopio de materiales y maquinaria de construcción.

La nueva infraestructura se levantará sobre una superficie de 6.492 metros cuadrados, en el número 15 de la avenida Príncipes de España, justo al lado de la sede de la Asociación de Vecinos 17 de Marzo. El terreno, cedido por el Gobierno de Canarias, alberga en la actualidad unas viejas canchas deportivas de los años 60 que serán reemplazadas por un espacio moderno, versátil y pensado para todas las edades.

Noticias relacionadas y más

El deporte federado se alternará con otras actividades polivalentes, áreas verdes, espacios de sombra con mesas y sillas, y recorridos peatonales. El diseño contempla canchas multideportivas y de fútbol sala, con cubierta aislante y graderío urbano (1.054 metros cuadrados), área de calistenia al aire libre (267 metros cuadrados), canchas de bola canaria, integradas en rampas de acceso, así como skatepark con bowl, rampas y zona street, equipado con obstáculos como flat bars, handrails y un slappy curvo; y tarima para yoga y pilates (130 metros cuadrados).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Santa Cruz de Tenerife declara desierta la licitación para la reapertura del quiosco del parque García Sanabria
  2. Una nueva ordenanza en Santa Cruz de Tenerife para eliminar trámites innecesarios a los ciudadanos
  3. Una mancha blanca en el agua sorprende a los bañistas de Las Teresitas
  4. Prohibido el baño en la zona de El Bloque, en Valleseco, por la aparición de peces muertos y aceite
  5. El Bus Turístico de Santa Cruz de Tenerife inicia su servicio con ocho días gratis para los residentes
  6. Santa Cruz de Tenerife ofertará excursiones gratuitas fuera de la Isla para los mayores
  7. Santa Cruz de Tenerife recuperará en octubre el debate sobre la apertura dominical
  8. Santa Cruz salva los viejos bancos de hormigón de la avenida de Anaga

Comienza la construcción del espacio lúdico Juan XXIII en el viejo polideportivo del barrio

Comienza la construcción del espacio lúdico Juan XXIII en el viejo polideportivo del barrio

La zona de El Bloque permanece operativa para el baño, pero luce bandera amarilla

La zona de El Bloque permanece operativa para el baño, pero luce bandera amarilla

Ni Da Canio ni McDonald’s: fue la cadena de restaurantes más famosa de Tenerife y luego desapareció

Ni Da Canio ni McDonald’s: fue la cadena de restaurantes más famosa de Tenerife y luego desapareció

Exigen limitar los aparcamientos de la barriada Juan XXIII solo para sus vecinos

Exigen limitar los aparcamientos de la barriada Juan XXIII solo para sus vecinos

Veinte de los veintiséis portales de Juan XXIII se adaptan para entrar en el plan que permitirá rehabilitar sus viviendas

Veinte de los veintiséis portales de Juan XXIII se adaptan para entrar en el plan que permitirá rehabilitar sus viviendas

Prohibido el baño en la zona de El Bloque, en Valleseco, por la aparición de peces muertos y aceite

Prohibido el baño en la zona de El Bloque, en Valleseco, por la aparición de peces muertos y aceite

El Cabildo de Tenerife destina 70.000 euros a la mejora del comedor social de La Milagrosa

El Cabildo de Tenerife destina 70.000 euros a la mejora del comedor social de La Milagrosa

Santa Cruz, entre las ciudades con el impuesto de circulación más barato de España

Santa Cruz, entre las ciudades con el impuesto de circulación más barato de España
Tracking Pixel Contents