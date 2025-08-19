Comienza la construcción del espacio lúdico Juan XXIII en el viejo polideportivo del barrio

Tras más de seis años de una compleja tramitación administrativa, el lunes 18 de agosto comenzaba las obras del espacio lúdico y deportivo Juan XXIII, una de las actuaciones más ambiciosas de los últimos años que se lleva ya a cabo en el Distrito Ofra-Costa Sur. La empresa Ecocivil Electromur es la encargada de ejecutar los trabajos, con un presupuesto de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

Con el inicio de la semana, también se procedía a desmontar los módulos infantiles para dejar expedita la zona. Donde hasta ahora había porterías, aros y algunos bancos propios de parques, en unos días comenzará el acopio de materiales y maquinaria de construcción.

La nueva infraestructura se levantará sobre una superficie de 6.492 metros cuadrados, en el número 15 de la avenida Príncipes de España, justo al lado de la sede de la Asociación de Vecinos 17 de Marzo. El terreno, cedido por el Gobierno de Canarias, alberga en la actualidad unas viejas canchas deportivas de los años 60 que serán reemplazadas por un espacio moderno, versátil y pensado para todas las edades.

El deporte federado se alternará con otras actividades polivalentes, áreas verdes, espacios de sombra con mesas y sillas, y recorridos peatonales. El diseño contempla canchas multideportivas y de fútbol sala, con cubierta aislante y graderío urbano (1.054 metros cuadrados), área de calistenia al aire libre (267 metros cuadrados), canchas de bola canaria, integradas en rampas de acceso, así como skatepark con bowl, rampas y zona street, equipado con obstáculos como flat bars, handrails y un slappy curvo; y tarima para yoga y pilates (130 metros cuadrados).