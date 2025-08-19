La bandera amarilla autoriza el «baño con precaución» en la zona de El Bloque

La concejala del distrito de Anaga de la capital tinerfeña, Gladis de León, explica que las analíticas rutinarias permiten sustituir la bandera roja que desaconsejaba el baño el pasado lunes en la zona de El Bloque por la amarilla, que autoriza el baño con precaución.

El referido distrito del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hacía constar la tarde de este martes un tuit que abundaba en esta situación: «La zona de El Bloque permanece operativa para el baño, pero luce bandera amarilla».

Una nota de prensa remitida desde la Corporación municipal informó de que la zona de baño de El Bloque presenta desde la mañana de este martes la bandera amarilla tras detectarse una pequeña mancha de aceite en la superficie del agua. La incidencia se atribuye al mar de fondo y a las condiciones meteorológicas de los últimos días. La concejala de Anaga precisa que se registró una mancha de aceite en la mañana del lunes, que a lo largo de este martes se diluyó. «Era una mancha en superficie que no afectaba a la calidad del agua», reitera Gladis de León.

En la jornada del lunes, Protección Civil izó la bandera roja, a instancias de los socorristas, al detectarse basura de mar de fondo en la superficie. Esta circunstancia, que se produce de manera puntual bajo determinadas condiciones del mar, obligó a desaconsejar temporalmente el baño por motivos de seguridad y salubridad.

Control exhaustivo

De manera paralela, el área de Sostenibilidad Ambiental y Sanidad recogió muestras de agua que fueron remitidas al Servicio de Inspección Sanitaria y Laboratorio del Área de Salud de Tenerife, dependiente del Servicio Canario de Salud (SCS). Este organismo autonómico solo comunica incidencias en caso de que la calidad del agua no cumpla con los parámetros exigidos para el baño.

Gladis de León explicó que de forma diaria se realizan analíticas rutinarias, máxime en esta etapa estival. «Solo cuando se registra alguna incidencia el área de Sanidad del Gobierno de Canarias se pone en contacto con el departamento homólogo municipal para comunicar cualquier incidencia y actuar en consecuencia», añade. «Los controles se suceden con regularidad y no se ha recibido ninguna comunicación al respecto», insiste la concejala, que justifica que se procediera a izar la bandera roja por la voz de alarma que dieron los socorristas al percatarse de la aparición de la mancha de aceite y, también según fuentes policiales, de algunos peces muertos.

Aún así, Gladis de León reitera que la zona de baño de Los Charcos, en Valleseco, aledaña a El Bloque, mantiene desde el lunes bandera verde y se encuentra abierta al uso público sin restricción alguna. De hecho, este martes solo la bandera amarilla advertía la situación en El Bloque, mientras que en Almáciga ondeaba la roja por el fuerte oleaje. En el resto del litoral capitalino se mantenía la bandera verde, según destacó la concejala de Anaga.

El Ayuntamiento recuerda que informará puntualmente a la ciudadanía a través de sus canales oficiales y redes sociales ante cualquier novedad en las zonas de baño de la capital. Además, se insiste en que el envío rutinario de muestras desde Valleseco, San Andrés y Las Gaviotas al Servicio Canario de Salud garantiza un seguimiento continuo de la calidad de las aguas del litoral de la capital tinerfeña, reitera la concejala de Anaga, Gladis de León.