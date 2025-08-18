Veinte de los veintiséis portales de Juan XXIII se adaptan para entrar en el plan que permitirá rehabilitar sus viviendas

El trabajo de campo desarrollado durante los últimos dos meses y medio por el presidente de la Asociación de Vecinos 17 de Marzo de Juan XXIII, Tanausú García, y la concejala de Viviendas Municipales, Ana Belén Mesa, ha comenzado a dar sus frutos. De los 26 portales en los que residen alrededor de medio millar de vecinos, una veintena ha constituido, o está en trámites de constituir, su comunidad de propietarios, requisito para poder acogerse al esperado plan de rehabilitación de los inmuebles.

En un inicio, solo cuatro o cinco bloques habían cumplido este trámite, pero la cifra se ha multiplicado por cinco tras la reunión mantenida con el alcalde, en la que se anunció que el Ayuntamiento encargará el proyecto de rehabilitación de los edificios, a la espera de que el Estado convoque una nueva línea de ayudas. Tanto el dirigente vecinal como la concejala de Viviendas insisten en la importancia de que se sumen todos los moradores de la barriada. «La información es poder y no queremos que nadie se quede sin saber que esta es una oportunidad única —quizás la única— para rehabilitar sus viviendas con una aportación mínima», subrayó García, quien agradeció de forma expresa la implicación de la concejala del área.

Un informe técnico avala el buen estado de la estructura de los edificios, aunque señala como necesaria la mejora de zonas comunes.