Santa Cruz de Tenerife alquila el Parque Marítimo para bodas, comuniones o cócteles

El Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, además de ser una de las zonas de baño más populares y visitadas del municipio, también pone a disposición de los ciudadanos y de las empresas el alquiler de sus instalaciones para la celebración de eventos. Eso sí, la Sociedad Pública Parque Marítimo, que pertenece al Ayuntamiento chicharrero, aclara que el recinto sólo está disponible para acoger actos durante la temporada baja de las piscinas, es decir, a partir de mediados de octubre hasta mediados de mayo, y, además, se establece un límite de horario hasta las 23:00 horas, para no molestar a los vecinos de la zona.

Entre los eventos que se pueden llevar a cabo en las instalaciones del Parque Marítimo se encuentran bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños, almuerzos, cenas, cócteles, presentaciones, reuniones, celebraciones de empresa y hasta fiestas, como ya ha ocurrido, por ejemplo, con Tropicalia, el evento cultural y festivo itinerante que está de moda en Tenerife, y que podría volver a elegir el Parque Marítimo para un próximo encuentro en Santa Cruz.

Música

Así lo anuncia la gerencia del Parque Marítimo, aunque ésta insiste en que sólo se permiten celebraciones diurnas, que «deben finalizar antes de las doce de la noche». Asimismo, y con respecto a las fiestas, la gerencia deja claro que la música no puede superar unos determinados decibelios

«Además, las instalaciones no se alquilan para cualquier fiesta, pues ya hemos desechado otro tipo de ambientes y perfiles, pues queremos cuidar y respetar el nombre del Parque Marítimo. Tropicalia es un encuentro también cultural que atrae a un público respetuoso con el lugar en el que se encuentra», señalan fuentes de la gerencia del Marítimo.

Zonas disponibles

Por su parte, el concejal responsable del Parque Marítimo y del Palmétum, el nacionalista Javier Rivero, comenta que para la celebración de eventos en el recinto, se pueden alquilar el denominado Salón Haría, con o sin la zona exterior de solarium; la parte de la piscina de la Cascada, «pues esta suele estar vacía en temporada baja», o la zona más próxima al Castillo Negro. Para llevar a cabo los actos, se retiran las hamacas y sombrillas, con el fin de que se disponga de más espacio en el exterior.

Alquilar el denominado Salón Haría con el solárium que se encuentra en el exterior cuesta unos 2.500 euros

Precios

En cuanto a precios, desde la gerencia se comenta que todo depende de las peticiones que se realicen. «Por ejemplo, no es lo mismo que se alquile el salón con o sin solarium, o la zona de la piscina de la cascada con o sin carpa. Además, se puede solicitar catering, música u otros elementos». Sólo el alquiler del espacio del Salón Haría con la parte exterior del solarium cuesta unos 2.500 euros. El salón está equipado con cocina, barras de servicio, aire acondicionado, e iluminación ambiente por zonas.

Peticiones

La gerencia del Parque Marítimo y Palmétum señala que los interesados en alquilar el recinto pueden obtener información llamando al número de teléfono 922 229 368 ó enviando un mensaje a través del correo electrónico laura.jorge@maritimosantacruz.com, «en el que se pueden realizar las peticiones».