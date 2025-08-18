Santa Cruz, entre las ciudades con el impuesto de circulación más barato de España

Santa Cruz de Tenerife ha logrado posicionarse a la cabeza de la competitividad fiscal en España, consolidándose como la capital con el Impuesto de Circulación (IVTM) más bajo del país.

Así lo confirma un reciente informe elaborado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que compara las tarifas aplicadas en distintas ciudades españolas y pone en evidencia las notables diferencias en la presión fiscal que afrontan los conductores según su lugar de residencia, según divulga el propio ayuntamiento capitalino a través de una nota de prensa.

Una capital con ventajas fiscales para los automovilistas

El estudio toma como referencia un vehículo medio de 11,99 caballos de potencia fiscal, por el que en Santa Cruz de Tenerife se pagan 34,08 euros anuales, frente a los 56,57 euros en Las Palmas de Gran Canaria, los 59 euros en Madrid, los 68,16 euros en Barcelona o los 87,93 euros en San Sebastián, esta última un 158% más cara que la capital tinerfeña.

Estos datos sitúan a Santa Cruz en el grupo de ciudades españolas con la fiscalidad más reducida para los automovilistas, junto a Melilla, Ceuta, Zamora, Palencia, Badajoz, Cáceres y Jaén.

Compromiso con una fiscalidad baja

El alcalde, José Manuel Bermúdez, subrayó que este resultado es fruto de una política clara: “hemos trabajado y seguiremos trabajando para que nuestros ciudadanos tengan los impuestos municipales más bajos de España. Este estudio demuestra que no solo contamos con una fiscalidad reducida, sino que lideramos la competitividad fiscal, haciendo de Santa Cruz un lugar atractivo para vivir, emprender e invertir”.

En la misma línea, el concejal de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez, destacó que “estos datos reflejan el esfuerzo realizado para aliviar la carga económica de nuestros vecinos. El hecho de que el Impuesto de Circulación en Santa Cruz esté muy por debajo del de otras capitales de provincia como Madrid, Barcelona o Las Palmas, confirma el camino que hemos seguido en materia de gestión fiscal”.

Una recaudación desigual en España

El informe de la AEA pone de manifiesto que este tributo, que supone alrededor de 4.000 millones de euros anuales para las arcas municipales en toda España, presenta notables diferencias entre localidades. La ley permite a los ayuntamientos incrementar las cuotas hasta el doble de la tarifa mínima, lo que ha generado un mapa de desigualdades fiscales. De esta manera, muchos conductores optan por matricular sus vehículos en municipios más baratos para beneficiarse de la menor carga impositiva.