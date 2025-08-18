Prohibido el baño en la zona de El Bloque, en Valleseco, por la aparición de peces muertos y aceite

El área de Sanidad del Ayuntamiento de Santa Cruz ha procedido a prohibir el baño en la zona de de El Bloque, en Valleseco, debido a un acúmulo de suciedad en el agua que comenzó desde el pasado sábado. Según confirmaron fuentes de la Policía, además de los residuos arrastrados por el mar de fondo en los últimos días, en la superficie se han localizado peces muertos y restos de aceite, lo que refuerza la decisión de prohibir el baño de manera preventiva, por lo que se ha izado la mañana de este lunes la bandera roja.

La concejala del distrito de Anaga, Gladis de León, aclaró que “aunque está prohibido el baño por motivos de seguridad sanitaria, la zona no se ha cerrado al uso público, de manera que los ciudadanos pueden seguir accediendo a los espacios de solárium o de paseo, pero sin entrar al mar”.

Muestras en análisis

El área de Sanidad informó que este lunes se recogieron muestras en todas las playas del municipio, con especial seguimiento en El Bloque. Los resultados, que se conocerán este martes, permitirán precisar la composición de los restos y la calidad actual del agua, información clave para determinar cuándo podrá reabrirse la zona al baño.

Un fenómeno recurrente

La acumulación de residuos en El Bloque se atribuye a la basura arrastrada por el mar de fondo, un fenómeno que se produce de forma periódica en determinadas condiciones oceánicas. No obstante, la aparición de peces muertos y rastros de aceite ha elevado la alerta, motivando la aplicación inmediata de la bandera roja.

Medida preventiva

Desde el Ayuntamiento se insiste en que la prohibición del baño responde a un criterio estrictamente preventivo, con el objetivo de proteger la salud de los usuarios. La medida se mantendrá hasta que los análisis descarten riesgos y el mar recupere condiciones óptimas para el uso recreativo.

La zona de El Bloque

Santa Cruz de Tenerife cuenta desde febrero de 20234 con la zona de baño conocida como El Bloque. Tras las obras de acondicionamiento realizadas por la Autoridad Portuaria y financiadas por el Ayuntamiento con una inversión superior a 400.000 euros, este enclave se ha tornado en un lugar seguro, accesible y atractivo para el ocio junto al mar.

En El Bloque se instalaron escaleras para facilitar el acceso al agua, una plataforma de solárium, un parque infantil y nuevas zonas arboladas con tarajales y flamboyanes. Además, se han colocado bancos de madera, duchas y, en breve, se habilitará un baño público y un punto de restauración mediante food trucks. A estos servicios se suma la mejora de la cercana playa Acapulco, donde se han rehabilitado los accesos, instalado bancos y un pequeño solárium, así como renovado la jardinería.

Un lugar para el baño

El Ayuntamiento ha establecido una serie de normas para el uso responsable de este espacio: el muelle permanecerá cerrado por las noches, de 23:00 a 7:00 horas, y está prohibido fumar, pescar, acampar, llevar animales —excepto perros guía— o generar ruidos molestos. También se contará con servicio de socorrismo y salvamento prestado por Cruz Roja, además de labores de limpieza, mantenimiento y control de la calidad del agua.

El Bloque supone un paso importante en la histórica reivindicación de los vecinos de Valleseco, que reclamaban desde hace más de 25 años la recuperación de su litoral. A esta actuación se sumó la apertura de la Zona de Charcos, un proyecto con una inversión de más de 13 millones de euros que convirtió esta parte de la capital en un referente en la oferta lúdica en los espacios costeros urbanos.