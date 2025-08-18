Exigen limitar los aparcamientos de la barriada Juan XXIII solo para sus vecinos

Junto al busto del papa Juan XXIII, que preside la placita localizada en el interior de la barriada a la que da nombre, Tanausú García, presidente de la asociación de vecinos 17 de Marzo desde 2023, hace un repaso de la media docena de demandas ya planteadas tanto al concejal de zona como al alcalde de Santa Cruz en la última reunión.

Mientras está entregado a la causa de colaborar en la constitución de las comunidades de propietarios que permitirán la rehabilitación de la barriada —la principal carencia de un barrio que, de cuando en cuando, se ve sobresaltado por la caída de alguna cornisa—, el dirigente vecinal señala la falta de aparcamientos como una de las necesidades principales para los residentes de este núcleo.

Cuando parece que reclamar un lugar en la vía pública para estacionar el vehículo cotiza al alza en el último año, desde Juan XXIII aseguran que la carencia de estacionamientos trae de cabeza a los vecinos de esta zona, hartos porque no ven la luz al final de este túnel. Esta problemática obedece, en gran parte, a la proximidad del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria. «Habilitaron unos estacionamientos en la parte alta para los sanitarios y no supuso una solución. Encontrar un estacionamiento en el barrio a veces es la gloria», cuenta Tanausú, que pone como ejemplo su caso: «Para venir a casa dejo el coche en Las Retamas», se lamenta.

¿La solución a la carencia de aparcamientos en Juan XXIII? El presidente de la asociación hace suyo el compromiso que le planteara el alcalde de Santa Cruz, cuando le anunció la puesta en marcha de la zona azul y zona verde, que limitará el uso de los estacionamientos a un bajo precio para los residentes del barrio.

Trae al recuerdo la solución que se anunció desde las filas socialistas, cuando se planteó crear aparcamientos subterráneos en el polideportivo, pero esta alternativa entiende que es totalmente inviable, y recuerda los quebraderos de cabeza que supuso la excavación para la sede de la asociación vecinal. El motivo: que se levanta sobre piedra viva.

De ahí que se decante por una solución más práctica: que los estacionamientos que existen se limiten a los vecinos del barrio. Pero advierte que no será el propio Tanausú García quien aporte las soluciones, sino que emplaza a la concejala de Movilidad a plantearlas. «Si me pagaran a mí por pensar y aportar ideas, ya había sugerido la fórmula», dice.

Junto a la vivienda y la falta de aparcamientos, Tanausú García enumera más necesidades que mantienen en vilo a los vecinos de Juan XXIII, como es el caso de la presencia de ratas, que afecta a varias zonas del barrio. Especialmente grave es la situación del callejón del bloque A. «No obedece a la falta de limpieza, sino a la ausencia de una campaña de desratización», puntualiza.

Mejora de la limpieza

A propósito de la limpieza, el dirigente vecinal solicita al Ayuntamiento que se revise todo el plan para garantizar la salubridad de las calles. «Aquí vienen, cambian las papeleras —las que no se despistan— y se marchan; y eso lo he visto yo, no es que me lo hayan contado», afirma mientras señala, junto al busto de Juan XXIII, la hojarasca y las flores que se acumulan sobre la acera, que se supone está cubierta por el tapiz vegetal.

En la calle Miguel Zerolo Fuentes, otra piedra de tope para los vecinos. Más que una piedra, en realidad es un resalte en la acera provocado por las raíces del arbolado, que impide el tránsito de vecinos que precisan sillas de ruedas para sortear su movilidad reducida. «Está todo levantado», se lamenta el dirigente vecinal.

Pero los árboles se dejan sentir tanto con sus raíces como con las ramas, que se cuelan por las ventanas de varios bloques, denuncia Tanausú García, mientras señala, cual Cristóbal Colón, varias de las viviendas con vistas a las ramas que parecen nacidas en los cristales. «Llevamos años denunciando esta situación al Ayuntamiento y no nos dan una solución». Este fue otro de los asuntos planteados al alcalde en la última reunión, y se muestra confiado en recibir una respuesta por el interés que le mostró el regidor local, advierte el presidente de la asociación 17 de Marzo.

Los vecinos de Juan XXIII también están a la espera de que se habilite un baño público en la parada de taxis situada frente a la entrada del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria. El origen de esta demanda, plantea al alcalde, obedece a que los vecinos de la barriada están hartos de que algunos habituales acudan a los jardines próximos a sus viviendas a aliviar la vejiga. La solución planteada por el alcalde fue suprimir una de las plazas de taxi que se localizan en la zona y destinarla a un servicio público, lo que garantizaría mejores condiciones a los profesionales y evitaría la pestilencia por orines que padecen los vecinos. La promesa está, mientras los residentes esperan que la obra se lleve a cabo.

Y no es el único compromiso que esperan ver cumplido los residentes de Juan XXIII. El presidente de la asociación de vecinos está a la espera de que se consuma la cesión total del inmueble donde tiene la sede su colectivo, dando por zanjado el período provisional que se facilitó a un grupo de Carnaval.

Máxime cuando el inicio de las obras del polideportivo impide el uso de la parte baja de las dependencias y el incremento en la oferta de actividades es una realidad, lo que incrementa la necesidad de una pronta solución. La implicación del alcalde en la relación con el barrio, clave para cumplir las promesas, estima el dirigente.