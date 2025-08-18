El Cabildo de Tenerife destina 70.000 euros a la mejora del comedor social de La Milagrosa

El Cabildo de Tenerife ha contribuido a la mejora de las instalaciones del Comedor Social La Milagrosa, que se localiza en la céntrica calle de La Noria -ubicada en el distrito Centro-Ifara de Santa Cruz de Tenerife-, un recurso fundamental para la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, visitó recientemente el centro, donde el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) ha financiado diversas obras de reforma. Según explicó, “las actuaciones han permitido solucionar el deterioro que presentaba el edificio, ofreciendo un mejor servicio a sus usuarios”.

Un recurso clave para la inclusión social

El Comedor Social La Milagrosa atiende cada día a más de un centenar de personas, a quienes ofrece almuerzo, servicio de ducha, lavandería y ropero. No obstante, su labor va mucho más allá de la atención básica, ya que también promueve la inclusión social mediante actividades formativas, programas de inserción laboral, talleres de hábitos saludables, prevención de adicciones, ocio y actividades socioculturales.

Asimismo, los usuarios disponen de asesoramiento jurídico, psicopedagógico y atención social personalizada, reforzando así el acompañamiento integral que caracteriza a la Obra Social La Milagrosa.

Mejoras en las instalaciones

La subvención concedida por el IASS ha permitido instalar sistemas de detección de humos, sustituir puertas y ventanas interiores y dotar al centro de nuevo equipamiento inventariable, lo que repercute directamente en la calidad del servicio y en las condiciones de trabajo del personal que atiende a los usuarios.

Compromiso económico estable

Además de estas reformas, el Cabildo mantiene una aportación anual superior a los 70.000 euros para la adquisición de alimentos. En 2024, la cifra ascendió a más de 72.000 euros, un apoyo que garantiza la continuidad de la atención diaria a las personas más necesitadas.

En palabras de Águeda Fumero, “la colaboración entre la institución insular y las entidades del tercer sector resulta de vital importancia para la mejora de la gestión de los servicios sociales en la isla. El trabajo conjunto permite dar respuestas más eficaces a quienes se encuentran en situaciones de mayor fragilidad”.

Reconocimiento a la labor social

Durante la visita, la consejera agradeció a la entidad “su compromiso constante y su trabajo a la hora de ofrecer servicios a aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles herramientas en la búsqueda de nuevas oportunidades”.

Con estas actuaciones, el Cabildo de Tenerife refuerza su compromiso con los recursos sociales de proximidad y con la mejora de la calidad de vida de los colectivos más desfavorecidos de la capital.