Santa Cruz de Tenerife recuperará en octubre el debate sobre la apertura dominical

El municipio de Santa Cruz de Tenerife recuperará en octubre el polémico debate sobre la apertura comercial los domingos. El Ayuntamiento tiene previsto celebrar el día 14 de dicho mes la Mesa de Comercio en la que por fin se abordará este asunto. En un principio, ésta iba a llevarse a cabo el pasado 6 de mayo, pero, finalmente, el Consistorio decidió aplazarla porque así lo solicitaron varios de sus integrantes, entre los que se encuentran diferentes entidades del sector comercial de la capital.

El debate se retoma con un comercio dividido en cuanto a la posibilidad de que la actual Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que sólo beneficia al casco histórico de Santa Cruz y en la que todos los establecimientos pueden abrir sus puertas, sea cual sea su tamaño, se extienda a Cabo Llanos, donde se localizan los centros comerciales. Éstos reclaman libertad horaria y no descartan acudir a la justicia para poder conseguirla.

Rechazo

La Asociación de Empresarios Zona Centro y Fauca (Federación de Áreas Urbanas) han mostrado su rechazo a dicha posibilidad, porque, según alegan, perjudicaría a las pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes superficies, a través de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan), exigen al Ayuntamiento que impulse, lo antes posible, la ampliación de la ZGAT hasta Cabo Llanos. Ésta entidad ha presentado al Consistorio una propuesta para que las grandes superficies del centro de la ciudad, como Meridiano, El Corte Inglés y MediaMarkt, puedan abrir sus puertas, al menos, todos los domingos entre el 1 de octubre y el 30 de abril, es decir, durante siete meses, «coincidiendo con la temporada de cruceros».

Gobierno local

Pero esta división no sólo afecta al sector comercial. Ni siquiera el grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, formado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), logra ponerse de acuerdo sobre este asunto. La apertura comercial dominical ha provocado, en relación a este debate, un distanciamiento reconocido públicamente por los partidos políticos que forman el equipo de gobierno, aunque sí coinciden en que se debe llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes implicadas.

El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha planteado que los grandes superficies situadas fuera de la ZGAT puedan abrir tres domingos más al año, que coincidirían con la llegada de cruceristas y que se sumarían a los diez permitidos actualmente. Eso sí, también ha dejado claro que sin consenso, la situación seguiría tal y como está. Por su parte, el portavoz del PP, primer teniente de alcalde, y edil de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, defiende una ciudad abierta todos los domingos, creando una nueva Zona de Gran Afluencia Turística o permitiendo la libertad horaria en todo el municipio chicharrero.

Tarife ha admitido que «existe una gran diferencia entre CC y PP» con respecto a la apertura comercial dominical en Santa Cruz, y señala que también es cierto que no se incluyó en la firma del pacto de gobierno la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística.

«Pero debemos tener en cuenta que la Santa Cruz de 2025 no es la misma que la de 2012, cuando se creó la ZGAT en el casco histórico, y la ciudad de 2030 tampoco será igual a la de ahora. Estamos inmersos en un proyecto de apertura completa al mar, con numerosas actuaciones, como la transformación de la avenida de Anaga; estamos llevando a cabo importantes inversiones en la mejora de nuestro patrimonio cultural; y estamos mejorando nuestro municipio en muchos aspectos. Por lo tanto, necesitamos que la ciudad esté abierta todos los domingos y no sólo con una apertura de entre un 25 y 30% de los negocios, en una única zona, que es lo que está ocurriendo actualmente», ha manifestado el portavoz del PP.

Éste considera necesario que, en la Mesa de Comercio, que se celebrará en octubre, se establezca un plan de etapas «para ya ponerle fechas a la creación de una nueva ZGAT o a la declaración de Santa Cruz como municipio turístico al completo, lo que supondría una importante inyección económica para nuestra ciudad».

Por su parte, el alcalde quiere dejar claro que ya en Santa Cruz se puede abrir todos los domingos, «lo puede hacer cualquier tipo de negocio, independientemente de su tamaño, dentro de la ZGAT, mientras que fuera de ésta, tienen libertad horaria los locales de menos de 300 metros». «Y me gustaría que estos establecimientos aprovecharan tal oportunidad, porque no todos lo hacen. Dicho esto, es cierto que se ha abierto el debate sobre la posibilidad de ampliar la Zona de Gran Afluencia Turística o de autorizar a los locales de más de 300 metros la apertura en todo el municipio. Pero debe existir un consenso». El alcalde sentencia que no se hará nada hasta que éste se alcance.

¿Quiénes pueden abrir los domingos?

En todo el municipio de Santa Cruz de Tenerife pueden abrir los domingos los negocios que tengan una superficie inferior a los 300 metros. Además, en la actual Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que corresponde al casco histórico, pueden hacerlo cualquier tipo de establecimiento, sea cual sea su tamaño. Los centros comerciales sólo pueden abrir diez domingos al año.

Zona de Gran Afluencia Turística

La actual ZGAT de la capital, que coincide con el casco histórico, se encuentra situada dentro del perímetro formado por las avenidas Marítima y Anaga, Rambla, y avenidas de la Asunción y San Sebastián.

Petición de los centros comerciales

La Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan) exigen al Ayuntamiento la ampliación de la ZGAT hasta Cabo Llanos. Ésta entidad ha presentado al Consistorio una propuesta para que las grandes superficies del centro, como Meridiano, El Corte Inglés y MediaMarkt, puedan abrir sus puertas, al menos, todos los domingos entre el 1 de octubre y el 30 de abril, es decir, durante siete meses, «coincidiendo con la temporada de cruceros». Esta asociación está dispuesta a acudir a los tribunales para reclamar la libertad horaria que tiene el casco histórico.

Zona Centro y Fauca

La Asociación de Empresarios Zona Centro y la Federación de Áreas Urbanas rechazan la ampliación de la ZGAT, porque, y según alegan, perjudicaría a las pequeñas y medianas empresas.