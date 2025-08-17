Santa Cruz de Tenerife inicia la instalación del alumbrado de Navidad
La capital también iluminará este año Benito Pérez Armas y Príncipes de España
En pleno mes de agosto, con el calor derritiendo las calles y los chicharreros pensando en las vacaciones, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha comenzado a instalar el alumbrado navideño. Los trabajos se han iniciado en la avenida Benito Pérez Armas, en la que los operarios ya están colocando luces en los árboles.
Así lo confirma el concejal responsable de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del Partido Popular (PP), quien destaca que el Consistorio chicharrero apostará en las próximas navidades por los «corredores verdes iluminados».
Corredores verdes iluminados
En este sentido, el también primer teniente de alcalde anuncia que el Ayuntamiento incorporará a los corredores verdes de la Rambla de Santa Cruz, avenida de Anaga y la entrada a la ciudad por la TF-4, en el Distrito Centro-Ifara, que ya se encendieron el año pasado, los de la avenida Benito Pérez Armas, en el Distrito Salud La Salle, y avenida Príncipes de España, en el Distrito Ofra-Costa Sur.
Competir
Tarife señala que el Consistorio chicharrero ha decidido iniciar ya los trabajos de instalación del alumbrado en la ciudad con el objetivo de que Santa Cruz de Tenerife se convierta en un referente en iluminación navideña, compitiendo con ciudades como Vigo, Málaga, Granada, Sevilla, Madrid o Barcelona, que encabezan el ranking de los lugares del país con mejor alumbrado de Navidad.
En enero, el edil también anunció que se estaba estudiando la posibilidad de instalar, en el lago de la plaza de España, el mayor árbol navideño del país, iniciativa que se sigue analizando. n
