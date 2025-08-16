El derribo del mamotreto de Añaza: un expediente que supera los 8 años

El conocido como mamotreto de Añaza, el inacabado y peligroso hotel de la costa del Suroeste, construido hace 52 años, desaparecerá «por fin» del paisaje del municipio de Santa Cruz de Tenerife en 2027. Así lo afirma el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife (PP), quien destaca que el Ayuntamiento, a través de Urbanismo, ya está trabajando en la expropiación del suelo para poder ejecutar el derribo. De esta forma, el Consistorio concluirá un expediente cuya tramitación se ha prolongado durante más de ocho años, debido, fundamentalmente, a los intentos de la Gerencia de Urbanismo de localizar a los propietarios del inmueble, para que fuesen éstos los que asumieran la demolición.

A finales de 2016, el Ayuntamiento anunció, a través del entonces edil de Urbanismo, Carlos Garcinuño (PP), el inicio del procedimiento para derribar el mamotreto de Añaza. Aunque ya en anteriores mandatos, el Ayuntamiento había intentado localizar, sin éxito, a los responsables de este edificio, constructores alemanes, el Consistorio puso en marcha una última búsqueda, asegurando que si ésta vez no se lograba encontrarlos, la Corporación local se encargaría de la demolición.

Caducidad de la licencia

Con el objetivo de cumplir su promesa, en octubre de 2017, y como ya habían pasado 44 años desde la solicitud de los permisos para construir el hotel y 42 desde la paralización de las obras, el Ayuntamiento, con el edil Carlos Tarife al frente de Urbanismo, caducó la licencia. Este trámite ya facilitaba a Urbanismo la posibilidad de intervenir de manera subsidiaria. La Gerencia comienza a buscar presupuesto para ejecutar la obra.

El inacabado edificio comenzó a construirse en 1973, pero los trabajos se paralizaron sólo dos años más tarde

Peligroso

El Consistorio había decidido llegar hasta el final en este asunto, para eliminar de una vez por todas un inmueble que no sólo atenta contra el paisaje, sino que además supone un auténtico «peligro». Carlos Tarife, responsable en este mandato de las áreas de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, y primer teniente de alcalde, comenta que este esqueleto de hormigón ha causado muchos problemas y situaciones muy desagradables. El mamotreto de Añaza se ha cobrado la vida de varias personas y, desgraciadamente, sigue atrayendo a jóvenes que ven este espacio como un lugar en el que retar a la muerte.

Expropiación

En 2020, comienza la tramitación del procedimiento de restablecimiento de legalidad del inacabado edificio. En 2023, la Gerencia Municipal de Urbanismo, ya con la edil Zaida González (PP) al frente, licita y adjudica la redacción del proyecto de demolición del edificio. A principios del año pasado, el Ayuntamiento decide que la opción más adecuada para derribar este esqueleto de hormigón, situado en la costa de Añaza y Acorán, es a través de la expropiación del suelo que ocupa. Toda esta actuación, incluyendo la expropiación y las obras de demolición, costará tres millones de euros.

Proyecto

«Ahora ya lo tenemos todo: el proyecto de derribo; el presupuesto, gracias a la colaboración del Gobierno de Canarias, con 2,5 millones de euros, y del Cabildo, con 500.000 euros; y el expediente para llevar a cabo la expropiación, en lo que Urbanismo está trabajando. Siendo generosos con los plazos, la demolición se llevará a cabo en 2027, tras licitar y adjudicar las obras. Y así concluirá un expediente en el que tanto hemos trabajado. Y eliminaremos un edificio que nunca se debió levantar en esa zona del municipio», afirma Tarife.

La construcción de este hotel de 22 plantas se inició en 1973. Dos años más tarde se paralizaron los trabajos, y desde entonces, permanece este edificio en pie.